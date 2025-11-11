ФСБ РФ обвинила Украину в попытке украсть МиГ-31 для провокаций против НАТО

Россияне утверждают, что в попытке похищения их борта виновата не только Украина.

Россияне говорят, что ГУР хотело завербовать весь экипаж истребителя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Что заявили в ФСБ:

Украинская разведка провалила попытку угона МиГ-31

Украина хотела осуществить провокацию против НАТО с помощью истребителя РФ

Российским пилотам предлагали деньги и иностранное гражданство

Представители страны-агрессора России только и делают, что ищут новые пути для обвинения Украины и ее западных союзников в провокациях. На этот раз ФСБ РФ придумала историю о сорванной операции украинской разведки.

Как сообщают российские СМИ, согласно версии ФСБ, военная разведка вместе с "британскими кураторами" осенью 2024 года хотела похитить российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Что привиделось ФСБ РФ

Российская спецслужба сообщает, что якобы украинская разведка хотела использовать истребитель для провокаций против авиабазы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО.

Российским пилотам якобы предлагали три миллиона долларов за то, чтобы они перегнали самолет на территорию Украины, а именно на аэродром в Одесской области. При этом один из них говорит, что деньги обещали перевести на его личную банковскую карточку.

Более того, ФСБ утверждает, что украинской разведке помогали "британские кураторы". Также россияне вспомнили международную команду журналистов-расследователей Bellingcat. Именно их человек, который представился как Сергей Луговский, якобы вышел на связь с российским пилотом. Однако здесь есть нюанс, сам пилот на видео говорит, что с ним контактировал Александр, а не Сергей.

Также в ФСБ говорят, что кроме денег российскому летчику за похищение МиГ-31 предлагали гражданство одной из западных стран.

Пока ни украинская, ни британская стороны не комментировали заявление ФСБ РФ.

Украина уже провела спецоперацию по перемещению российского вертолета

Главред писал, что в августе 2023 года вертолет Ми-8 вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки Украины, которая длилась более 6 месяцев.

Выяснилось, что разведка выманила пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Вместе с ним на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы.

Обвинения РФ в сторону Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российская пропаганда недавно запустила очередную выдумку о якобы подготовке Украиной совместно со странами НАТО диверсии на Запорожской атомной электростанции, находящейся под оккупацией РФ.

Ранее также представитель Путина сказал, что украинская сторона якобы не хочет идти по пути политико-дипломатического урегулирования. Скорее всего, в трактовке Пескова это означает, что Кремль недоволен нежеланием Украины капитулировать.

Накануне, в марте текущего года, Министерство обороны России заявило о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам, но это не соответствовало действительности.

Об источнике: ФСБ Федеральная служба безопасности РФ - федеральный орган исполнительной власти, который занимается государственным управлением в сфере обеспечения безопасности России, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа и их природных ресурсов. Координирует контрразведывательную деятельность. ФСБ является основным правопреемником КГБ СССР. Относится к государственным военизированным организациям, имеющим право приобретать боевое, ручное, стрелковое и другое оружие. Руководство деятельностью ФСБ России осуществляется президентом РФ.

