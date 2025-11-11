Били по энергетике: РФ массированно атаковала Одесскую область

Также повреждено депо "Укрзализныци" и административные здания.

Коротко:

Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области

Один человек получил ранения

Критические объекты работают на генераторах, открыты пункты несокрушимости

В ночь на 11 ноября РФ осуществила массированную атаку ударными беспилотниками на южные районы Одесской области.

В результате удара повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер и ГСЧС.

Отмечается, что на нескольких энергообъектах вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Также повреждены депо "Укрзализныци" и административные здания.

"По предварительной информации, к сожалению, один человек получил осколочные ранения. Медиками оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура региона работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 9 ноября россияне нанесли удары по Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломки повредили жилые дома. Об этом сообщал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Напомним, РФ осуществила самый массовый удар по ТЭС с начала полномасштабного вторжения. В Украине остановились все теплоэлектростанции "Центрэнерго". Россияне атаковали дронами и ракетами те станции, которые были восстановлены после предыдущих атак в прошлом году.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 8 ноября, под атакой РФ оказались украинские города, энергетическая инфраструктура и гражданские люди. Украина работает с партнерами, в частности США, над закупкой дополнительных систем ПВО.

Читайте также:

