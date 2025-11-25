"Черниговщина была вся красная": Игнат рассказал новые детали ночной атаки РФ

Россияне большое количество БпЛА запустили с разных локаций.

Игнат рассказал об особенностях ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

РФ нанесла комбинированную атаку, применив Кинжалы и десятки дронов

Воздушные силы перехватили часть ракет, а информацию о попаданиях подают ограниченно

Российские БпЛА нарушили воздушное пространство Румынии и Молдовы

Российские войска в ночь на 25 ноября осуществили комбинированную атаку по Украине, применив сразу несколько типов ракет, среди которых - аэробаллистические Кинжалы, а также большое количество ударных беспилотников. Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Ранок.LIVE.

По словам Игната, россияне запускали БпЛА с разных направлений, формируя групповые атаки. Наибольшая нагрузка пришлась на Черниговскую и Сумскую области, через которые десятки дронов двигались в сторону Киевщины.

"Черниговская область во второй половине ночи была вся красной", - отметил Игнат, пояснив, что на мониторе один маркер может означать целую группу дронов.

На Одессу также летело значительное количество БпЛА - атака осуществлялась волнами.

Воздушным силам удалось перехватить часть аэробаллистических ракет. Игнат отметил, что не все ракеты, которые не попали в официальную статистику сбитых, достигли своих целей. Детали относительно попаданий подаются минимально, ведь такая информация может быть полезной врагу.

Нарушение воздушного пространства соседних стран

Во время атаки российские дроны залетали на территорию Румынии и Молдовы, в частности страны-члена НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал эти данные, после чего Румыния оперативно отреагировала.

Как писал Главред, в ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные власти столицы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно осуществила комбинированную атаку на столицу.

Позже выяснилось, что в результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта. Также в столице ввели экстренные отключения электроэнергии.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

