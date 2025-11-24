РФ атаковала Харьков дронами: погибли четыре человека, среди раненых - дети

В результате атаки пострадали 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Им оказали помощь на месте.

Полиция документирует последствия атак и расследует их как военное преступление / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Вечером 23 ноября Харьков подвергся массированной атаке ударных БпЛА

Удары пришлись по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам

Возникли пожары в жилых домах и на объекте инфраструктуры

Вечером в воскресенье, 23 ноября, Харьков находился под массированной атакой вражеских ударных БпЛА. По предварительным данным, четыре человека погибли и по меньшей мере 13 пострадали, из них два ребенка.

Как сообщили в ГосЧС, в результате массированного удара беспилотников произошли пожары.

Враг нанес удары БпЛА по Шевченковскому и Салтовскому районам города Харькова. В результате "прилетов" вспыхнули пожары. Горели три жилых дома и объект инфраструктуры.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены подразделения ГосЧС, в том числе пиротехнические расчеты. На месте происшествия работают психологи ГосЧС.

В Нацполиции уточнили, что среди пострадавших - 12-летний мальчик и 11-летняя девочка. Им оказали помощь на месте.

"23 ноября около 21:30 россияне нанесли многочисленные удары БПЛА по городу Харьков. Попадания состоялись в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах. Получили поражения и разрушения частные дома, многоэтажки, садовое товарищество, гражданское предприятие. Вспыхнули пожары", – говорится в сообщении.

В полиции Харьковщины добавили, что на местах обстрелов полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства и документируют военное преступление россиян.

Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Атака РФ на Тернополь - что известно

Как сообщал Главред, утром 19 ноября оккупационная армия РФ нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

В результате атаки врага погибли 33 человека, в том числе и шестеро детей.

Какие города под угрозой нового обстрела: мнение эксперта

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.

По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

Другие новости:

О личности: Денис Попович Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", являлся главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".

