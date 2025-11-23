Укр
Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

Дарья Пшеничник
23 ноября 2025, 15:25обновлено 23 ноября, 16:56
Из-за обстрела Тернополя погибли не только жители дома, но и прохожие, которые направлялись в укрытие.
последствия атаки на Тернополь
Что известно о погибших в Тернополе / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • В Тернополе количество погибших после ракетного удара возросло до 34 человек
  • Дом на Стуса, 8 полностью разрушен и будет демонтирован
  • На улице 15 апреля погибли 19 человек

В Тернополе продолжают подсчитывать человеческие потери после ракетного удара по жилым домам, который произошел 19 ноября. По состоянию на воскресенье, 23 ноября, количество погибших возросло до 34 человек, еще пять человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщил заместитель начальника Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух в эфире Суспільне. Студия.

видео дня

По его словам, среди погибших уже опознаны 33 человека, личность еще одного устанавливают эксперты. Среди пропавших - двое мужчин, три женщины и маленький ребенок. Обнаруженные фрагменты тел могут принадлежать одному из погибших, однако не исключено, что речь идет о еще одной жертве.

Особенно трагическими стали события на улице Стуса, где многоэтажка подверглась прямому удару. Дом восстановлению не подлежит и будет демонтирован. Здесь погибли не только жители, но и те, кто направлялся в укрытие - четыре человека оказались под обломками, хотя не проживали в доме.

Еще одна трагедия произошла на улице 15 апреля. Там погибли 19 человек, которые фактически сгорели заживо после того, как во двор попала ракета. Взрыв выбил окна, и, по предварительным данным, в два подъезда попало вещество, вероятно топливо ракеты. Огонь мгновенно охватил помещения, и люди не смогли спастись. Среди погибших были и те, кто находился рядом с домом в момент взрыва.

Напомним, по состоянию на утро 23 ноября сообщалось о 33 погибших, среди которых шестеро детей.

Какие города под угрозой нового обстрела - мнение эксперта

Главред писал, что военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.

По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

Удар по Тернополю - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия утром 19 ноября нанесла удар по Тернополю. Одна из ракет попала в многоэтажный дом. Вследствие атаки врага погибли 26 человек. Но уже вечером произошло настоящее чудо - спасателям удалось найти живого 20-летнего парня. Он оставался под завалами примерно до 17:00.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали жилые дома в Тернополе крылатыми ракетами Х-101, выпущенными самолетами стратегической авиации.

Кроме того, известно, что в результате массированного ракетного удара по Тернополю погибли волонтер Виталий Долиняк и его сын Давид. Жена и дочери погибшего сейчас находятся в больнице.

Также стоит знать:

О персоне: Тарас Пастух

Тарас Тимофеевич Пастух родился 20 марта 1978 года в Тернополе. Он получил образование в Тернопольском национальном экономическом университете, где изучал право и финансы, а также получил степень по государственному управлению. Пастух активно занимался политической деятельностью: был народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Самопомощь" и возглавлял администрацию Бучацкого района в 2008-2010 годах. Во время войны на Донбассе служил в 128-й горно-пехотной бригаде Вооруженных сил Украины. По состоянию на 2025 год он занимает должность заместителя начальника Тернопольской областной военной администрации, занимаясь вопросами экологии, развития заповедных территорий, гуманитарной помощи и гражданской защиты. Тарас Пастух женат и имеет четырех детей.

