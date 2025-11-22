Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - детали

Международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.

Удар по пункту пропуска / коллаж: Главред, фото: t.me/UkraineCustoms

Коротко:

Ночью россияне атаковали Одесскую область

Под удар попал международный пункт пропуска "Орловка"

Также зафиксировано повреждение объектов гражданского назначения

В ночь на 22 ноября страна-агрессор Россия атаковала Одесскую область. Ударные беспилотники попали в международный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

"В ночь на 22 ноября вражескими обстрелами ударных дронов повреждена инфраструктура паромного комплекса "Орловка"", - говорится в сообщении. видео дня

Известно, что из-за вражеских ударов международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.

"Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - добавили в таможенной службе.

Последствия атаки на Одесскую область

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что ночью враг нанес очередной массированный удар по югу Одесской области.

По его словам, несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения.

"Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий. На автостоянке повреждения получили 11 грузовых автомобилей", - написал он.

Предварительно, два человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В то же время, в ГСЧС сообщили, что в Одесской области в результате попадания возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

"Повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий, а также 11 грузовых автомобилей. По предварительным данным, пострадали два человека", - сказали спасатели.

Удары по энергетике

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявил, что российские удары по украинской энергетике на четвертом году войны становятся все более разрушительными.

"Россия, к сожалению, сможет продолжать удары - часть средств атаки наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся", - считает он.

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. Враг направил беспилотники на гражданские объекты Днепропетровской области и города Одесса.

19 ноября российские оккупанты безжалостно ударили ракетами по Тернополю. Ракеты попали прямо в жилые многоэтажные дома, разрушив много квартир и унеся жизни семей.

Кроме того, россияне в ночь с 18 на 19 ноября массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе прогремела серия взрывов.

