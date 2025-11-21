Удар стал смертельным: РФ атаковала Украину дронами, есть жертва и пострадавшие

Вследствие российской атаки есть серьезные разрушения, а также погибшая и пострадавшие.

Что известно о последствиях ночной атаки / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Одесской области

Основное:

Россия атаковала Украину дронами

В результате атаки есть погибшая на Днепропетровщине

В Одессе из-за атаки РФ пострадали пять человек

В ночь на 21 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами. По предварительным данным, уже известно о жертвах и пострадавших в результате ударов по двум областям.

Представители местных органов сообщили, что враг направил беспилотники на гражданские объекты Днепропетровской области и города Одесса.

Что известно об атаке на Днепропетровскую область

Глава ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что враг направил беспилотники на Васильковскую и Покровскую общины, что на Синельниковщине. В результате атаки есть жертва.

"Погибла женщина. Соболезнования родным... Еще два человека пострадали. 54-летний мужчина и 71-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Гайваненко добавил, что на местах попадания возникли пожары. Разрушены три частных дома, еще два - повреждены. Уничтожены хозяйственная постройка, авто. Избит микроавтобус.

Что известно об атаке на Одессу

Глава ОВА Олег Кипер сообщил, что ночью в Одессе, несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданских объектов. В результате ударов частично разрушен частный жилой дом, повреждены соседние дома. Поражено здание СТО и административное здание.

"Уничтожено несколько легковых и повреждены грузовые автомобили. Соответствующие службы работают на местах событий, правоохранители фиксируют последствия", - добавил он.

Также есть пять пострадавших, среди которых ребенок. Трое из них попали в больницу: 49-летняя женщина и 16-летний парень получили термические ожоги, а 70-летний мужчина - травму головы.

"Еще двое пострадавших: с острой реакцией на стресс 67-летний мужчина и 43-летний - с ожогами лица, медицинскую помощь получают амбулаторно", - доложил Кипер.

Сколько воздушных целей летело на Украину

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили, что с 18:00 20 ноября по 09:00 21 ноября страна-агрессорка Россия атаковала Украину 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БпЛА, а попадание 19 дронов зафиксировано на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

"Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - добавили в ПС.

По какой закономерности враг атакует Украину

Главред писал, что военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.

По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Приднепровья - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

Атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 ноября Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. В результате атаки есть много погибших.

Ранее, 19 ноября, Россия атаковала многоэтажки в городе Тернополь ракетами. Уже известно о более 25 погибших, среди которых трое детей. Также количество раненых превышает 90 человек.

Накануне Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, находившаяся на объекте.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

