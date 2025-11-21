Укр
Местные считали взрывы и остались без отопления: в Крыму пожаловались на атаку

Анна Косик
21 ноября 2025, 08:16
Жители полуострова частично остались без отопления после громкого взрыва и вспышки в небе.
Что известно о ночной атаке на Крым / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия, NASA

Главное:

  • В Крыму ночью гремели взрывы
  • Местные утверждают, что под ударом могли оказаться аэродром и ТЭЦ

В ночь на 21 ноября на территории временно оккупированного полуострова Крым было очень громко. Местные жители проснулись около 01:53 из-за грохота, вспышек в небе и работы ПВО страны-агрессора России.

Сначала взрывы услышали жители Феодосии, после чего громко стало и в Сакском районе. В местных пабликах сообщают о мощной вспышке в районе аэродрома "Саки".

Аэродромы Крым инфографика
Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Что могло быть целью атаки

Взрывы и вспышки местные жители фиксировали еще некоторое время. По предварительным данным от них, в городе Саки была атакована ТЭЦ, после чего во многих жилых домах исчезло отопление.

Что интересно, оккупационные власти в Крыму до сих пор никак не прокомментировали ночную атаку и просто отмалчивается. А в Минобороны РФ сообщили о якобы сбитии четырех украинских дронов над территорией временно оккупированного полуострова.

В Саках не впервые гремели взрывы

Главред писал, что в начале августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию на аэродроме "Саки", в ходе которой было поражено 5 российских истребителей, один самолет уничтожен полностью.

Речь идет о самолете Су-30СМ, еще один борт такого типа - был поврежден. Также поражены три самолета Су-24. По оценкам СБУ, один самолет "Су-30СМ" стоит от 35 до 50 миллионов долларов. Поэтому убытки для врага были существенными.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 ноября во временно оккупированном Севастополе у моря прогремели взрывы. Впоследствии местные жители сообщили, что громко было и в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке и в Симферополе.

Накануне украинские военные нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов во временно захваченном Крыму. В результате операции была поражена база, где россияне хранили и обслуживали ударно-разведывательные беспилотники "Орион".

Ранее также подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили нефтебазу "Гвардейский" в Крыму. Беспилотники попали в насосную станцию на территории объекта.

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

