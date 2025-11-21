Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

План фактически обяжет американских военных защищать Украину в случае новой войны.

https://glavred.info/world/mini-statya-5-nato-mirnyy-plan-dlya-ukrainy-vklyuchaet-garantii-bezopasnosti-na-10-let-smi-10717481.html Ссылка скопирована

США предлагают Украине гарантии безопасности по аналогии с НАТО — Axios / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОПУ

Кратко:

США и европейские союзники будут рассматривать нападение на Украину как угрозу всей трансатлантической безопасности

Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены

Документ предполагает участие в подписании Украины, США, ЕС, НАТО и даже РФ

Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.

Как пишет Axios, США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество".

видео дня

По данным издания, в плане из 28 пунктов, представленному в четверг президенту Украины Владимиру Зеленскому министром армии США Дэном Дрисколлом, просто говорится, что "Украина получит надежные гарантии безопасности".

Однако наряду с этим США представили украинцам еще один проект соглашения.

"В нем говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - пишут журналисты.

Что будет, если Путин снова нападет на Украину

В случае нападения президент Соединенных Штатов, после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определит меры, необходимые для восстановления безопасности:

"Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Совместный механизм оценки с участием НАТО и Украины будет оценивать любое заявленное нарушение", - отмечает издание.

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США будет контролировать его соблюдение.

При этом документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись главы РФ Владимира Путина.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности передали Зеленскому

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф в минувшие выходные обсудил предлагаемые гарантии безопасности с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым, а в четверг документ был передан Зеленскому в письменном виде.

Axios обращает внимание на важный нюанс: план может вызвать негативную реакцию со стороны союзников Трампа по программе "Америка прежде всего", поскольку фактически обяжет американских военных защищать Украину в случае новой войны.

Мирные план Трампа - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;

отмена введенных против РФ санкций;

прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;

согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заяаил, что Трамп хочет, чтобы война между Украиной и Россией завершилась, а отношения между странами вернулись к партнерству. Два государства должны восстановить торговлю, туристические связи и культурный обмен.

Тем временем у Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакой новой информации.

"Мирный план Трампа" - это миф: мнение экперта

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что Украина не согласится на условия нового американского плана, Европа тоже их не поддержит, а у США фактически не осталось рычагов давления.

"Это бессмысленное творчество группы российских агентов Дмитриева–Виткоффа, которое они слили в СМИ, надеясь таким образом придать ему какой-то квазиофициальный статус", - заявил Эйдман.

По его словам, этот план нужен Кремлю не для реализации, а для того, чтобы поссорить США с Украиной.

"Поэтому над ним работал не имеющий полномочий Дмитриев, а Машка Захарова от лица МИДа от него отреклась. Путин прекрасно понимает, что Украина такой план фактической капитуляции не примет и надеется, что это даст повод Трампу вновь отказаться от поддержки Киева. Проблема этого "хитрого" замысла в том, что такой план не примет и США", - отметил социолог.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред