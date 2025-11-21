Укр
Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

Анна Ярославская
21 ноября 2025, 07:38
557
План фактически обяжет американских военных защищать Украину в случае новой войны.
Военные США
США предлагают Украине гарантии безопасности по аналогии с НАТО — Axios / Коллаж: Главред, фото: war.gov, ОПУ

Кратко:

  • США и европейские союзники будут рассматривать нападение на Украину как угрозу всей трансатлантической безопасности
  • Гарантии будут действовать 10 лет и могут быть продлены
  • Документ предполагает участие в подписании Украины, США, ЕС, НАТО и даже РФ

Мирный план президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине включает в себя гарантии безопасности, основанные на статье 5 Устава НАТО.

Как пишет Axios, США и европейские союзники должны будут рассматривать нападение на Украину как нападение на всё "трансатлантическое сообщество".

видео дня

По данным издания, в плане из 28 пунктов, представленному в четверг президенту Украины Владимиру Зеленскому министром армии США Дэном Дрисколлом, просто говорится, что "Украина получит надежные гарантии безопасности".

Однако наряду с этим США представили украинцам еще один проект соглашения.

"В нем говорится, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества", - пишут журналисты.

Что будет, если Путин снова нападет на Украину

В случае нападения президент Соединенных Штатов, после немедленных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами, определит меры, необходимые для восстановления безопасности:

"Эти меры могут включать применение вооруженной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические действия, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными. Совместный механизм оценки с участием НАТО и Украины будет оценивать любое заявленное нарушение", - отмечает издание.

Гарантия безопасности будет действовать в течение первых 10 лет и может быть продлена по взаимному согласию.

Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США будет контролировать его соблюдение.

При этом документ включает в себя строки для подписей от Украины, США, ЕС, НАТО и России.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Россия была проинформирована о проекте, но неясно, потребуется ли в конечном итоге подпись главы РФ Владимира Путина.

5-я статья НАТО
Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности передали Зеленскому

Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф в минувшие выходные обсудил предлагаемые гарантии безопасности с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым, а в четверг документ был передан Зеленскому в письменном виде.

Axios обращает внимание на важный нюанс: план может вызвать негативную реакцию со стороны союзников Трампа по программе "Америка прежде всего", поскольку фактически обяжет американских военных защищать Украину в случае новой войны.

Мирные план Трампа - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Bloomberg, новый мирный план США создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

  • передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;
  • отмена введенных против РФ санкций;
  • прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;
  • согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заяаил, что Трамп хочет, чтобы война между Украиной и Россией завершилась, а отношения между странами вернулись к партнерству. Два государства должны восстановить торговлю, туристические связи и культурный обмен.

Тем временем у Путина открестились от совместного с США "мирного плана" по Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакой новой информации.

"Мирный план Трампа" - это миф: мнение экперта

Российский социолог Игорь Эйдман считает, что Украина не согласится на условия нового американского плана, Европа тоже их не поддержит, а у США фактически не осталось рычагов давления.

"Это бессмысленное творчество группы российских агентов Дмитриева–Виткоффа, которое они слили в СМИ, надеясь таким образом придать ему какой-то квазиофициальный статус", - заявил Эйдман.

По его словам, этот план нужен Кремлю не для реализации, а для того, чтобы поссорить США с Украиной.

"Поэтому над ним работал не имеющий полномочий Дмитриев, а Машка Захарова от лица МИДа от него отреклась. Путин прекрасно понимает, что Украина такой план фактической капитуляции не примет и надеется, что это даст повод Трампу вновь отказаться от поддержки Киева. Проблема этого "хитрого" замысла в том, что такой план не примет и США", - отметил социолог.

Другие новости:

война в Украине НАТО новости США Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры гарантии безопасности
09:00

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 годуВидео

08:59

Украина изменила один ключевой пункт в мирном плане США: в WSJ раскрыли детали

08:44

Как попросить прощения перед кошкой: эксперты назвали лучший способВидео

08:44

"Мирный план" Уиткоффа-Дмитриева - стандартный продукт Кремлевской "дипломатии"мнение

08:39

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

08:16

Местные считали взрывы и остались без отопления: в Крыму пожаловались на атаку

07:46

Поведение Меган: что делают помощники звезды, когда она заходит в комнату

07:38

Мини-статья 5 НАТО: мирный план для Украины включает гарантии безопасности на 10 лет - СМИ

06:55

США усилят санкции против РФ и дадут оружие Киеву: постпред в ООН назвал условие

06:21

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на головуВидео

06:10

О новом "плане" Трампа: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под звездами за 19 сек

05:34

Гороскоп на завтра 22 ноября: Тельцам - сумасшедший день, Водолеям - разочарование

05:10

"Закроет сделку": экс-муж Меган Маркл прервал молчание о браке принца Гарри

04:23

Как разобрать капусту на голубцы: проверенный трюк, который сэкономит время

04:00

Признание и эмоциональный всплеск: жизнь трех знаков зодиака круто изменится

03:33

В Чернобыльской зоне заметили редких лошадей: показаны уникальные кадры

03:05

Лето растянется на 8 месяцев в году: ученые ошеломили невероятным прогнозом

01:52

Оккупанты отчитались о взятии Купянска: Генштаб раскрыл реальное положение дел

01:30

СолоХа показала крошку-сына: "Родился маленький"

00:10

Сборная Украины узнала соперника: Шевченко прокомментировал первый важный матч

20 ноября, четверг
23:33

Новинский планирует из Разумкова сделать "нового Бойко", - эксперт актуально

23:32

Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

23:22

Россия атаковала Запорожье КАБами: в ОВА сообщили о погибших и раненыхФотоВидео

23:22

Путин выступил с тирадой против власти Украины и помечтал о "достижении целей"Видео

22:36

Почему часов без света стало больше - названа причина изменения графиков отключений

22:21

Водительские права могут исчезнуть из реестров: кому стоит обновить удостоверение

22:18

США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст

22:00

Камалия удивила семейным положением после развода

21:34

Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречиВидео

21:30

"Есть свои задачи": раскрыта истинная цель приезда генералов США в Киев

21:02

Генерация АЭС выросла: какие регионы могут ожидать облегчения со светом

20:50

Популярного российского актера посадили в СИЗО по делу о детской порнографии

20:44

Трамп согласовал мирный план США на 28 пунктов - в Bloomberg раскрыли его содержание

20:31

Вице-президент США предлагает Украине забыть о войне и начать "культурный обмен" с РФ

20:08

Одна ложка и орхидеи будут цвести год: простой домашний продукт для подкормкиВидео

19:58

Зеленский согласился на "жесткие сроки подписания" мирного плана США - СМИ

19:19

Отдают едва ли не даром: стоимость базового продукта полетела в пропасть

19:16

Назывался в честь близкого друга Сталина 95 лет - что это за город Украны

19:11

В Белом доме впервые прокомментировали план окончания войны - кто его автор

19:10

Почему "Мирный план Трампа" это мифмнение

