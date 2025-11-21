США усилят санкции против РФ и дадут оружие Киеву: постпред в ООН назвал условие

Война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны согласиться на прекращение огня, заявил Майк Уолтц.

Майк Уолтц пригрозил санкциями РФ

Главные тезисы Уолтца:

Дипломатия остается единственным путем к миру

России предложили щедрые условия, но война продлолжается

Если РФ продолжить игнорировать призывы к миру - будут новые санкции

США готовы ввести дополнительные экономические санкции против России и продолжить оказывать военную поддержку Украине, если Кремль не согласится на прекращение огня и не начнет реальные переговоры. Об этом заявил постпред США в ООН Майк Уолтц на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, дипломатия остается единственным путем к длительному и справедливому миру. Соединенные Штаты прилагали максимум усилий на самом высоком уровне для прекращения войны.

"Мы предложили России щедрые условия, в частности отмена санкций. Мы призвали Россию прекратить свои атаки и провести прямые переговоры с Украиной по мирному урегулированию. К сожалению, боевые действия продолжаются, трагически вызывая все больше жертв среди гражданского населения", - сказал Уолтц.

Посол подчеркнул, что война не может быть завершена военным путем, поэтому лидеры России и Украины должны начать переговоры и согласиться на прекращение огня. Он призвал международное сообщество, особенно европейские страны, прекратить закупку российских энергоресурсов.

"Мы можем ввести дополнительные экономические санкции, если Россия и в дальнейшем будет игнорировать призывы к прекращению огня. Мы также продолжим предоставлять Украине оружие для обороны", – заявил Уолтц.

Отдельно дипломат остановился на вопросе похищенных и пропавших украинских детей, призвав ООН усилить усилия для их возвращения из России.

"Мы просим все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке этих усилий, призывая к прекращению огня и окончанию этой войны", – резюмировал Уолтц.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, администрация президента США Дональда Трампа тайно сотрудничает с Россией по разработке нового плана прекращения войны в Украине. План США состоит из 28 пунктов. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и российских чиновников.

По данным Bloomberg, президент Дональд Трамп одобряет этот план. Он создан по аналогии с договоренностями о прекращении огня в Газе. В предложении содержатся ключевые требования к Украине, среди которых:

передача России части территорий на востоке Донбасса, которые сейчас контролирует Украина;

отмена введенных против РФ санкций;

прекращение расследований военных преступлений, совершенных российской стороной;

согласие Украины на установление лимита по численности собственных Вооруженных сил.

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил министру армии США Дэниелу Дрисколлу, что готов работать с администрацией Трампа над новым планом мирного урегулирования войны.

Что стало основой американского плана окончания войны: мнение эксперта

Политический аналитик Александр Кочетков подчеркнул, что так называемый "тайный план" на самом деле таковым не является. По его словам, о нем было известно еще после переговоров в Стамбуле 2022 года, и все участники того процесса подтверждают, что Россия с тех пор вообще не изменила своих требований.

"В данном случае это вариация плана РФ по захвату по крайней мере части украинской территории и создания хаоса и политического противостояния на остальной неоккупированной территории. Расчет на то, что Украина сама себя уничтожит, и тогда уже Россия сможет и дальше, "дипломатическим" путем, захватить и другие украинские территории, которые ее интересуют", - сказал Кочетков Главреду.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

