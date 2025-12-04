После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

Делегация Трампа и Умеров обсудят детали мирного плана 4 декабря.

Умеров встретится с переговорщиками Трампа в Майами / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, ОП

Кратко:

4 декабря Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым

Встреча следует сразу после переговоров делегации Трампа в Кремле

Трамп заявил, что Путин якобы "хочет закончить войну"

Переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым после переговоров с Путиным в Кремле. Встреча состоится 4 декабря в Майами (штат Флорида). Об этом сообщило издание AP со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

По словам собеседника агентства, стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине.

Чиновник не предоставил дополнительных подробностей повестки дня, ссылаясь на отсутствие полномочий комментировать этот вопрос публично.

Эта встреча в Майами состоится после переговоров Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ Путиным и его представителями в Кремле 2 декабря.

Вечером 3 декабря Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме вспоминал о переговорах в Москве. Лидер США заверил, что Путин якобы "хочет закончить эту войну". Сами переговоры Трамп охарактеризовал как "довольно удачные".

Смотрите видео - Трамп прокомментировал переговоры в Кремле:

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила запланированную встречу Умерова с Виткоффом, передает Суспільне.

"Рустем Умеров – глава делегации, который не имеет другой работы, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками, приземлится в США уже завтра (4 ноября – ред.), чтобы иметь повторную встречу с делегацией", - сказала она.

Стефанишина уточнила, что Украина рассчитывает на повторную встречу по результатам визита Виткоффа и Кушнера в Москву. Посол отметила, что на данном этапе в переговорах фиксируется "не слишком много прогресса", однако сам процесс продолжается.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Переговоры Путина и Уиткоффа 2 декабря 2025 - что известно

Как писал Главред, 2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов. Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, рассматривается ли сейчас возможность введения временного "новогоднего перемирия" в зоне боевых действий.

Другие новости:

