Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

Анна Ярославская
4 декабря 2025, 09:22
Российский диктатор раскрыл детали переговоров с США.
Путин
Путин сделал ряд воинственных заявлений после переговоров с США / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы Путина:

  • Россия не согласилась с частью предложений мирного плана США
  • РФ в любом случае захватит Донбасс
  • Россия не собирается возвращаться в G8

Глава Кремля Владимир Путин сделал ряд новых заявлений о войне в Украине. Российский диктатор, судя по всему, не хочет отказываться от своих захватнических планов.

"Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем", - сказал президент РФ в интервью India Today.

Также он прокомментировал ход мирных переговоров и его встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Кремле. По его словам, встреча была очень "полезной". Она продлилась долго, так как пришлось пройтись по каждому пункту мирных предложений.

Путин также заявил, что "Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа".

Диктатор РФ добавил, что США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на четыре пакета" и обсуждать их в таком формате.

Путин утверждает, что "РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать".

Кроме того, глава Кремля высказался и в адрес европейцев: мол, им "надо включаться в работу по украинскому урегулированию, а не мешать".

Также Путин заявил, что Россия не собирается возвращаться в G8. Отметим, что первоначальная версия "мирного плана" США предусматривает возвращение России в "Группу восьми".

Отметим, 4-5 декабря Путин находится с официальным визитом в Индии. В Нью-Дели он проведет переговоры с премьером Нарендрой Моди.

Глава РФ планирует принять участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума и вместе с российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян запустить вещание телеканала RT-Индия.

Это первый визит Путина в Индию с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Отношения РФ и Индии

Как пишет ВВС, несмотря на введенные санкции, Индия покупает у России оружие и остается одним из основных потребителей российской нефти.

Обозреватель Би-би-си по Индии Викас Пандей отмечает, что объемы торговли между Индией и Россией за последние пять лет резко выросли. В марте 2025 года они составили 68,72 млрд долларов, при том, что в 2020-м эта цифра достигала лишь 8,1 млрд. Это в основном связано с тем, что Индия резко увеличила закупки российской нефти, на которую Москва предоставляет значительные скидки.

Это вызывает значительное недовольство Вашингтона. Президент Дональд Трамп в августе этого года ввел тарифы на поставки индийских товаров в США в размере 50%, объяснив это тем, что, покупая нефть у России, Индия помогает финансировать войну против Украины.

Доходы от поставок нефти действительно являются важнейшим источников дохода российского бюджета. Как отмечает Reuters, на них приходится четверть всех поступлений.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 декабря в Майами (штат Флорида) переговорщики президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Стороны намерены продолжить обсуждение деталей "мирного плана" по завершению войны в Украине.

2 декабря состоялись переговоры посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. После этого в Кремле заявили, что Москва получила еще четыре документа, кроме первоначального американского мирного плана.

Путин заставил Уиткоффа и Кушнера ожидать переговоров в Кремле в течение трех часов. Подробности встречи в Москве 2 декабря раскрыло издание Politico.

После встречи помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение было полезным и конструктивным, но компромиссного плана по Украине пока нет.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм отметил, что подробностей переговоров не знает. Однако он предполагает, что стоит ждать "комбинацию уступок" со стороны Украины. Киеву "нужно будет жертвовать чем-то". Вероятно, территориями и членством в НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
