Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2025, 04:08
3073
В Мирнограде критическая ситуация, российские оккупанты давят со всех сторон.
ВСУ, Фронт, Война
РФ может захватить Мирноград / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

  • РФ со всех сторон давит на Мирноград
  • Ситуация в городе критическая
  • Украинские военные находятся в полуокружении

Российские оккупанты пытаются окружить Мирноград в Донецкой области. Там до сих пор остаются украинские военные и гражданские. Об этом рассказал военный в комментарии ТСН.ua.

Сейчас в городе критическая ситуация. Россияне пытаются продвигаться сразу с нескольких направлений. Враг захватывает важные подходы к городу, перехватывая маршруты обеспечения. Военные утверждают, что украинские силы рискуют оказаться в полной изоляции. Военные заявляют, что сейчас на кону стоит вся линия обороны западной Донетчины.

video dnya

Враг уже захватил населенный пункт Балаган и продвинулся в районе Новоэкономичного, который расположен к востоку от Мирнограда. Также оккупанты продвинулись в районе села Ровно. Там проходит дорога, которая соединяет Покровск с Мирноградом. Из-за продвижения россиян Мирноград оказался фактически в полуокружении.

Сейчас ситуация в городе уже критическая, а через одну-две недели может ухудшиться в разы. Россияне уже начали закрепляться на занятых позициях, после чего будут подтягивать подразделения с дронами.

Выводят ли военных из Мирнограда

Украинский военный отметил, что пока не было никаких приказов о возможном организованном отходе наших защитников из города.

"Даже если бы не было возможности, мы бы шли - просто чистили бы врага, но приказа нет", - сказал он.

Военный добавил, что еще в начале прошлого месяца было чрезвычайно трудно добраться до города, а со временем ситуация ухудшилась. Враг постоянно обстреливает населенный пункт ФАБами и КАБами, "стирая" дома до фундамента.

Осложняет ситуацию и отсутствие возможности поддерживать обеспечение. У военных уже начинает заканчиваться топливо, из-за чего они могут потерять возможность поднимать дроны. Также уменьшаются запасы продовольствия, а возможность доставить провизию с каждым днем ухудшается.

"Не дай Бог, если после Мирнограда посыплется фронт - будут 200-е, 300-е и очень много СЗЧ", - говорит военный.

Что будет после вероятного падения Мирнограда

Если российские оккупанты захватят Мирноград, враг проломит очередной оборонительный рубеж. Это откроет оккупантам путь на Доброполье, Белицкое, Анновку, Константиновку и Краматорск.

В целом из-за ухудшения ситуации на фронте резко усложняется оборона всей линии от Славянска до Краматорска и Константиновки.

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Reklama

Reklama
Reklama
18:13

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

18:07

Леся Никитюк забрала сына и уехала подальше - причина

