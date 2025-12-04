Российская актриса Осипова теперь лечится от алкогольной зависимости.

Звезда когда-то популярного российского фильма "Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова, которая не дает интервью, стараясь дистанцироваться от различных шоу и телевизионных проектов, рассказала о тяжелой болезни своего сына.

Как пишут российские пропагандисты, актриса долгие годы боролась с алкогольной зависимостью, после того, как узнала о диагнозе своего сына.

Российская актриса о больном сыне / Фото Стархит

"Четыре года назад сыну поставили диагноз — сахарный диабет первого типа. В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Сын тяжело принимает эту болячку. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: „Мама, когда я буду здоровым?" Я ответила ему: „Никогда". Из-за стресса за год я набрала 30 килограммов, даже не заметив это. Я жила во внутреннем аду", — сказала актриса в первом за долгие годы телевизионном интервью Андрею Малахову.

О персоне: Евгения Осипова Евгения Осипова - российская актриса театра и кино. Наиболее известна по ролям в сериалах "Доярка из Хацапетовки" и "Закрытая школа".

