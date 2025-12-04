Не все горшки подходят: эксперт рассказала, куда не стоит сажать орхидеи

Вы узнаете:
Орхидеи давно завоевали сердца домашних цветоводов своим изяществом и красотой. Однако выбор правильного горшка для этих растений часто становится настоящим вызовом.
Главред решил разобраться в главных мифах и советах по посадке орхидей.
Миф о прозрачных горшках
Эксперт по выращиванию орхидей Ольга Овчаренко на своем YouTube-канале опровергла популярный миф об обязательной прозрачности горшков для фотосинтеза корней. Растения одинаково успешно растут в глиняных или цветных емкостях, как показывают примеры композиций из 5-6 орхидей в больших горшках за рубежом.
Прозрачные горшки полезны прежде всего для новичков, чтобы следить за состоянием корней, тогда как опытные цветоводы ориентируются на вес горшка перед поливом. Главное - дренаж и вентиляция, особенно для метода замачивания.
Как выбирать горшок по объему корней
Овчаренко советует выбирать горшки по объему корневой системы, а не стандартным правилам. Для саженцев 1,7-3,5 см подходят компактные емкости, а для мощных видов, например "Дикий кот" или "Чармер", - трехлитровые ведра.
При этом не стоит делать резкого увеличения размера: оптимально брать горшок на 1-2 ступени больше, чтобы избежать частых пересадок. Взрослые орхидеи с длинными корнями лучше омолаживать через прореживание, а не пересадку.
Ошибки и предостережения при выборе горшка
Блогер также предостерегает от горшков с боковыми отверстиями - корни могут ломаться и затруднять уход, даже если рост не страдает. Идеальный вариант - большие дренажные отверстия снизу и ножки для вентиляции. Волнистые отверстия следует доработать для стока влаги, а для реанимации растений или маленьких орхидей из Тайваня подойдут пластиковые формы, которые удерживают влагу и ускоряют рост.
По словам Овчаренко, оптимальные горшки - на ножках с ровными краями; двойные кашпо лучше избегать из-за дефектных дренажных "пиптыков", которые способствуют гниению. Главное - обеспечить комфортное размещение корней и субстрата и правильный дренаж. Цвет и форма горшка - дело вкуса, а здоровые корни и правильная вентиляция обеспечат пышное цветение.
Подробнее о том, как правильно выбрать горшок для орхидеи, смотрите в видео.
Что известно об орхидеях?
Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.
