В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр, когда врачи принимали роды

К счастью, никто из младенцев, пациентов и медиков не пострадал.

В Херсоне россияне обстреляли перинатальный центр / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В четверг, 4 декабря, Россия ударила по Херсону

Враг атаковал перинатальный центр

В момент удара врачи принимали роды, к счастью, никто не пострадал

Армия страны-агрессора в четверг, 4 декабря, нанесла удар по перинатальному центру в городе Херсон.

В момент удара врачи центра принимали роды. Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.

"В Херсоне российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми - даже теми, кто только должен появиться на свет. В очередной раз оккупационные войска обстреляли перинатальный центр. В момент "прилета" врачи как раз принимали роды", - говорится в сообщении.

По сообщению местных властей, никто не пострадал.

Прокудин также опубликовал видео с последствиями российского удара. На кадрах можно увидеть выбитые окна и разбитые кабинеты.

Россияне ударили по перинатальному центру в Херсоне / Фото: скриншот

Подготовка России к новым массированным ударам

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил главе РФ Путину о подготовке новых ударов по Украине. Определены объекты, которые российская армия планирует атаковать.

Герасимов утверждает, что основными целями массированных атак становятся предприятия оборонно-промышленного комплекса и объекты энергетики.

"Продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование", - сказал он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты на протяжении последних дней наносили массированные удары по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрелов станция полностью остановила работу, а более 40 тысяч жителей Херсона остались без отопления. Об этом 4 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, обстрелы осуществлялись дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

Кроме того, в ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждены админздание и высотки. Как сообщили в ГСЧС, в результате ударов пострадали пять человек.

Напомним, в ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

