Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Новая стоимость на отдельные тарифные планы будет действовать уже с 18 декабря.

"Киевстар" меняет стоимость тарифных планов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

Мобильная связь от "Киевстар" дорожает

Повышение цен обусловлено ростом стоимости на электроэнергию для предприятий

Популярный мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость тарифных планов. В компании объясняют, что такое решение приняли для того, чтобы обеспечить стабильную работу сети и в дальнейшем предоставлять качественные услуги. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Обновленные тарифы начнут действовать уже с 18 декабря.

"С 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты, а начиная с 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев - некоторых контрактных и бизнес-тарифов", - говорится в сообщении.

С 18 декабря украинцев ждут следующие изменения в стоимости тарифных планов:

Love UA База: со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Безлим 2024: с 225 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Песня 2024: с 250 грн вырастет до 300 грн/месяц;

Love UA Свет 2024: с 200 грн вырастет до 260 грн/месяц;

Love UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия): со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;

Love UA Свобода 2024: со 125 грн вырастет до 190 грн/месяц.

Для абонентов доступны следующие контрактные предложения:

Старт Контракт 175 грн/мес: 25 гигабайтов, 200 минут на другие сети, безлимит в сети, одна суперсила;

Базовый Контракт 250 грн/мес: 50 гигабайтов, 250 минут на другие сети, безлимит в сети, одна суперсила.

В компании объясняют, что повышение цен на тарифные планы обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.

К тому же, из-за отключения света существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики.

"В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Такие расходы являются критически важными, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", - сообщили в компании.

Об источнике: Киевстар ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине. 12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

