Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

Марина Фурман
4 декабря 2025, 11:40обновлено 4 декабря, 12:17
415
Новая стоимость на отдельные тарифные планы будет действовать уже с 18 декабря.
Телефон, гривна, мобильная связь
"Киевстар" меняет стоимость тарифных планов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

  • Мобильная связь от "Киевстар" дорожает
  • Повышение цен обусловлено ростом стоимости на электроэнергию для предприятий

Популярный мобильный оператор "Киевстар" меняет стоимость тарифных планов. В компании объясняют, что такое решение приняли для того, чтобы обеспечить стабильную работу сети и в дальнейшем предоставлять качественные услуги. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Обновленные тарифы начнут действовать уже с 18 декабря.

видео дня

"С 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года постепенно будут обновляться условия некоторых тарифов предоплаты, а начиная с 1 января 2026 года и в течение нескольких месяцев - некоторых контрактных и бизнес-тарифов", - говорится в сообщении.

С 18 декабря украинцев ждут следующие изменения в стоимости тарифных планов:

  • Love UA База: со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;
  • Love UA Безлим 2024: с 225 грн вырастет до 300 грн/месяц;
  • Love UA Песня 2024: с 250 грн вырастет до 300 грн/месяц;
  • Love UA Свет 2024: с 200 грн вырастет до 260 грн/месяц;
  • Love UA Свет 2024 (с суперсилой Экономия): со 150 грн вырастет до 200 грн/месяц;
  • Love UA Свобода 2024: со 125 грн вырастет до 190 грн/месяц.

Для абонентов доступны следующие контрактные предложения:

  • Старт Контракт 175 грн/мес: 25 гигабайтов, 200 минут на другие сети, безлимит в сети, одна суперсила;
  • Базовый Контракт 250 грн/мес: 50 гигабайтов, 250 минут на другие сети, безлимит в сети, одна суперсила.

В компании объясняют, что повышение цен на тарифные планы обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%.

К тому же, из-за отключения света существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики.

"В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раза по сравнению с летним периодом. Такие расходы являются критически важными, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", - сообщили в компании.

Тарифы для украинцев - новости по теме

Напомним, с 1 декабря 2025 года Новая почта изменит тарифы на ряд услуг. Для отдельных категорий доставки вводятся новые цены и доплаты. Компания объяснила, что обновляет тарифы с учетом логистических затрат и большей детализации услуг.

Ранее сообщалось, что многие украинцы интересуются, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги с декабря. Главред рассказал, что будет с ценами на воду, газ и электроэнергию в течение первого месяца зимы.

Кроме этого, с 1 января 2026 года украинцы получат обновленные платежки за доставку газа. Несмотря на то, что тариф скорее всего останется неизменным, общая сумма в квитанции может измениться.

Другие новости:

Об источнике: Киевстар

ЧАО "Киевстар" - телекоммуникационная компания в Украине, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G в Украине.

12 декабря 2023 года из-за сбоя у пользователей Kyivstar исчезла мобильная связь и интернет. Компания назвала причиной сбоя мощную кибератаку. В Службе безопасности Украины сообщили, что открыли уголовное производство по факту кибератаки на оператор мобильной связи "Киевстар".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

повышение тарифов новости Украины Киевстар
