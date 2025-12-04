Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Жизнь

Какой мед лучший для здоровья: эксперт объяснил, можно ли его греть

Дарья Пшеничник
4 декабря 2025, 18:13
Польза этого продукта несомненна, но каждый сорт немного отличается по влиянию на здоровье.
Мед
Можно ли нагревать мед и где его лучше хранить / Коллаж: Главред, фото: Freepik

  • Разные сорта меда имеют разные свойства
  • Хранить мед нужно в темноте и прохладе
  • Нагрев свыше 38-40°C снижает его пользу

Мед издавна считается одним из самых ценных продуктов украинской кухни и домашней аптечки. Для многих он ассоциируется с детством, горячим чаем во время простуды и универсальной пользой для организма. Впрочем, как отмечают специалисты, различные сорта меда имеют разное влияние на здоровье, а правила его хранения и использования часто остаются недооцененными.

Какой мед считается самым полезным

Пасечник Алексей Мельниченко в комментарии для УНИАН рассказал, что свойства меда зависят прежде всего от растений, с которых пчелы собирали нектар. Так, акациевый мед содержит больше фруктозы и меньше глюкозы, поэтому его иногда выбирают люди с диабетом - он медленнее влияет на уровень сахара в крови.

Зато рапсовый мед имеет наибольшую долю глюкозы и часто рекомендуется людям с заболеваниями щитовидной железы. Липовый мед традиционно считается лучшим помощником при кашле и симптомах ОРВИ, а разнотравье отличается универсальностью и богатым составом, ведь пчелы собирают нектар из многих растений.

По словам пасечника, тем, кто подбирает мед под конкретные нужды, стоит обращать внимание на монофлорные сорта - те, в которых более 80% нектара происходит от одного растения. Опытные пасечники могут ориентироваться по цвету и аромату, но точный состав определяют только лабораторные анализы.

Как правильно хранить мед

Мельниченко также объяснил, как правильно хранить мед, чтобы он не терял своих свойств. Продукт сам по себе является естественным консервантом, но нуждается в защите от солнечного света и высоких температур. Лучше всего хранить его в темном месте при температуре до 20°C.

Кристаллизация, по словам эксперта, - естественный процесс, и вмешиваться в него не стоит. Если же мед загустел, его можно осторожно размягчить, но без перегревания.

Почему мед нельзя сильно нагревать

Пасечник отмечает, что мед теряет часть своих полезных свойств при нагревании выше 38-40°C. Это связано с тем, что температура в улье во время медосбора не превышает 36-38°C - фактически она равна температуре человеческого тела. Именно поэтому разогревать мед на водяной бане нежелательно. В домашних условиях его лучше просто поставить возле батареи или в другое тёплое место, где он постепенно станет мягче без потери ценных компонентов.

Вывод

Польза меда зависит не только от сорта, но и от того, как его хранят и используют. Правильный выбор и бережное отношение позволяют сохранить все природные свойства этого продукта и получить от него максимальную пользу.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

