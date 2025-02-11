Как отличить качественный мед от подделки: хитрость, о которой мало кто знает

Краткая инструкция поможет понять, является ли мед "настоящим".

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Как проверить мед / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как проверить мед

Должен ли он растворяться в воде

Многие, наверное, имеют дома на кухне бутылочку или баночку меда. Он идеально подходит для различных блюд, а еще является полезным для здоровья. Но в наше время нередко можно наткнуться на подделку, поэтому при выборе меда нужно быть внимательным.

Главред решил разобраться, как отличить настоящий мед от подделки.

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Как понять, что мед настоящий

Как пишет express.co.uk, если вы покупаете мед в супермаркете, то важно всегда просматривать этикетку. Именно она может рассказать о "подлинности" меда.

Поскольку мед стал "очень дорогим", некоторые бренды могут прибегать к смешиванию меда с сиропом. Поэтому всегда нужно проверять происхождение этого продукта.

"Если вы будете следить за тем, чтобы на этикетке было указано единственное происхождение меда, а также покупать его у местных пчеловодов, это может помочь вам обеспечить наилучшее качество", - отмечают эксперты.

Как проверить мед на качество

Простой трюк с водой поможет определить чистоту меда.

Для этого нужно поместить ложку меда в стакан с водой, и если он быстро растворится, то, скорее всего, содержит большое количество добавленного сиропа. Чистый, натуральный мед имеет тенденцию оседать на дне стакана, не растворяясь быстро.

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