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От меда до какао: какими ингредиентами будет вкусно заменить сахар в кофе

Даяна Швец
2 января 2025, 20:42
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Эти здоровые альтернативы помогут вам наслаждаться сладким кофе без вреда для здоровья.
От меда до какао: какими ингредиентами будет вкусно заменить сахар в кофе
Подсластители для кофе, которые сохраняют вкус / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем речь:

  • Какие есть натуральные способы подсластить кофе
  • Чем можно заменить сахар в кофе
  • Как сделать кофе и сладким, и полезным

Кофе давно известен своими полезными свойствами, ведь он богат антиоксидантами и способен помогать в предотвращении набора веса и развития диабета.

Однако эти преимущества теряют смысл, если добавлять в напиток много сахара, предупреждает Главред со ссылкой на Согпсоfe.

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Что добавить в кофе вместо сахара?

Чтобы сделать кофе сладким и полезным одновременно, попробуйте один из этих шести здоровых способов подслащивания:

  • Агавовый сироп. Этот природный подсластитель из кактусов раньше был очень популярным среди поклонников здорового образа жизни, но из-за высокого содержания фруктозы интерес к нему снизился. Однако агавовый сироп имеет низкий гликемический индекс, что делает его хорошим вариантом для людей с диабетом.
  • Мед. Привычно считать, что мед подходит только для чая, но он прекрасно подходит и в кофе. Помимо сладкого вкуса, мед приносит пользу благодаря своим антиоксидантным свойствам, а локальный мед может помочь снизить аллергические проявления.
  • Стевия. Этот натуральный растительный заменитель сахара не содержит калорий. Стевия не оставляет неприятного послевкусия, что делает ее идеальным вариантом для тех, кто стремится уменьшить потребление сахара.
  • Кокосовый сахар. Популярность кокосовых продуктов растет, и сахар не исключение. Он имеет низкий гликемический индекс, а также приятный легкий кокосовый привкус, который понравится не всем, но точно найдет своих поклонников.
  • Кленовый сироп. Этот сироп известен как дополнение к блинам, но он также прекрасно сочетается с кофе, особенно в холодное время года. Натуральный кленовый сироп добавит наслаждение и сохранит все свои полезные свойства.
  • Несладкий какао-порошок Для любителей мокачино это настоящая находка. Несладкий какао позволяет придать напитку шоколадный вкус без добавления сахара, что делает его идеальным выбором для тех, кто следит за потреблением калорий.
кофе
Разновидности кофейных напитков / Инфографика: Главред

Также эксперты объяснили важность пить именно этот напиток свежим. Объясняем, почему нельзя подогревать кофе.

Больше интересных новостей:

Как выбрать чашку для кофе?

Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.

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