Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

Ученые обработали более 618 тысяч измерений температуры у взрослых пациентов в период с 2008 по 2017 год.

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Ученые утвердили новую среднюю температуру / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему 36,6°C больше не является стандартом

Какая средняя температура человеческого тела теперь является правдивой

Принятая средняя температура человеческого тела в 36,6°C больше не соответствует современным реалиям. Новое исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета, показывает, что средняя температура людей снижается, сообщает Главред со ссылкой на Financial Express.

Проанализировав данные за последние два века, исследователи обнаружили, что нормальная температура тела колеблется в пределах от 36,2°C до 36,8°C.

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Для этого команда использовала алгоритмы машинного обучения, что позволило исключить влияние заболеваний. В частности, было обработано более 618 тысяч измерений температуры у взрослых пациентов в период с 2008 по 2017 год.

По словам доктора Джули Парсоннет, общепринятое значение 36,6°C больше не является универсальным. Средняя температура зависит от каждого человека и его состояния, и она редко достигает этого показателя.

Исследователи отметили, что в США средняя температура снизилась на 0,05°C, что может быть связано с улучшением условий жизни и общего состояния здоровья населения.

Изменение этих показателей имеет значение для диагностики состояний, таких как лихорадка, ведь ее порог теперь зависит от новых стандартов нормальной температуры.

Кстати, врач поделился чудодейственным способом, что делать, когда укачивает в машине. Оказывается, что причина укачивания заключается в "сбое мозговых сигналов".

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Что известно о температуре тела? Температура тела - комплексный показатель теплового состояния организма животных, включая человека. Является одним из основных и старейших биомаркеров, пишет Википедия. Животные, способные сохранять свою температуру в узких пределах независимо от температуры внешней среды, называются теплокровными, или гомойотермными. К теплокровным животным относятся млекопитающие и птицы. Животные, лишенные такой способности, называются холоднокровными, или пойкилотермными. Поддержание температуры тела организмом называется терморегуляцией. У холоднокровных животных температура тела мало отличается от температуры окружающей среды, и только при интенсивной мышечной деятельности у некоторых видов она может значительно превышать окружающую температуру.

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