Сколько можно держать елку дома: почему нельзя ее выбрасывать слишком рано

Вы узнаете:
- Сколько может простоять елка дома
- От Крещения до Сретения - какие же все же сроки утилизации праздничных елок
После завершения новогодних праздников возникает вопрос: когда убирать елку из дома? Некоторые избавляются от дерева сразу после Нового года или Рождества, чтобы освободить пространство или избежать проблем с осыпанием хвои, если елка натуральная, пишет Главред со ссылкой на РБК.
Сколько времени должна стоять елка?
Большинство украинцев придерживаются традиций и оставляют елку до окончания рождественского цикла праздников.
Обычно это Крещение - после этого дня считается уместным убрать елку и праздничные украшения.
Почему нельзя выбрасывать елку слишком рано?
Наши предки верили, что ранняя уборка елки может "выбросить" счастье из дома, тогда как слишком долгое хранение дерева в доме может вызвать застой в жизни. Для католиков же елку часто держат до 2 февраля - дня Сретения Господня.
Когда разбирать живую елку?
Если ваша елка стала коричневой, хвоя осыпается, или ветви стали ломкими, это знак, что дерево высыхает, и его стоит убрать раньше, чтобы избежать пожарной опасности.
Для живых елок важно позаботиться о правильной утилизации. Во многих городах работают пункты сбора, где деревья перерабатывают на щепу или компост, предоставляя им "вторую жизнь".
Елку на зимние праздники в дом приносит каждый второй, однако мало кто догадывается, кто ввел именно это дерево. Существует интересная история, откуда пошла традиция ставить елку на Новый год.
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Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, которое используется как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
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