Весь год будет успешным: ритуалы для привлечения богатства в новогоднюю ночь

Известный украинский мольфар рассказал, что надо сделать в новогоднюю ночь, чтобы избавиться от долгов и притянуть в свою жизнь достаток.

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Ритуалы в новогоднюю ночь для привлечения богатства / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Уже через несколько часов начнется новый 2025 год. Это будет год Змеи, который принесет изменения в жизнь каждого человека. Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, что именно нужно сделать в новогоднюю ночь, чтобы избавиться от долгов, привлечь в свою жизнь богатство и успех на весь 2025 год.

Ритуал на богатство в 2025 году

1. Мольфар советует провести в новогоднюю ночь ритуал, который откроет денежный поток на весь 2025 год.

Нужно взять зеленую ленту и завязать ее на одной из верхних веток новогодней елки, проговаривая такие слова: "Лентой зеленой узел вяжу, золото и серебро себе притяну. Аминь. Аминь. Аминь".

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Когда придет время и вы начнете разбирать елку после праздников, эту ленту следует положить в кошелек.

Смотрите видео о ритуалах на богатство в новогоднюю ночь:

2. Ровно в 12 часов ночи нужно взять лавровый лист и написать на нем ту сумму, которую вы бы хотели получить. После этого его следует положить в кошелек.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ритуал от долгов на 2025 год

В новогоднюю ночь нужно взять 5 золотых монет. Они могут быть любого номинала. Эти монеты нужно выбросить через окно, проговаривая такие слова:

"От долгов избавляюсь, от проблем откупаюсь. Пусть будет так".

Смотрите видео о ритуалах на богатство в новогоднюю ночь:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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