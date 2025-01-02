Кого нельзя пускать в дом 2 декабря: семью атакуют болезни - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день громко поют синицы
- Как уберечь дом от нечисти в этот день
- Кого нельзя пускать в дом 2 января
2 января церковь почитает память святого Папы Римского Сильвестра. Как сообщает Главред, он жил в семье христиан, но рано лишился отца. Его воспитывал учитель, пресвитер Квирин.
После достижения совершеннолетия он стал помогать странникам и даже во время гонения на христиан не побоялся принять у себя святого исповедника епископа Тимофея. Власти подвергли Тимофея мученической смерти, после чего Сильвестр похоронил его. За это был арестован и сам Сильвестр.
Мужчину бросили в тюрьму, откуда он вышел лишь после смерти градоначальника-язычника. В 30 лет Сильвестр стал священником, а через 15 лет он стал епископом Римским. Он управлял Римской церковью более 20 лет и умер в глубокой старости.
Что можно делать 2 января
- В этот день нужно обойти все углы дома и даже погреб с иконой святого в руках. Считается, что это убережет от нечистой силы.
- В этот день можно погадать на луке на погоду. Нужно почистить 12 луковиц и оставить из до утра. Какая луковица по счету будет мокрой, такой месяц будет дождливым.
- В этот день нужно провести время в кругу семьи. Можно доедать все, что оставалось после Нового года.
Что нельзя делать 2 января
1. Нельзя 2 января пускать в дом стариков или немощных людей. Предки верили, что хозяева или другие члены семьи могут заболеть.
2. Нельзя 2 января перечислять кур. Это считается плохой приметой из-за которой птицы начнут болеть.
3. Нельзя 2 января отказывать в помощи, жадничать и лениться. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.
Приметы 2 января
- Если в этот день мороз, то лето будет жарким.
- Если в этот день на деревьях иней, то будет хороший урожай.
- Если в этот день громко поют синицы, то будут затяжные морозы.
- Если в этот день много снега, то будет хороший урожай.
Вас также заинтересует:
- Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года
- Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 года
- Весь год будет успешным: ритуалы для привлечения богатства в новогоднюю ночь
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред