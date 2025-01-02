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Кого нельзя пускать в дом 2 декабря: семью атакуют болезни - приметы

Ангелина Подвысоцкая
2 января 2025, 02:36
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Что можно делать 2 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от трудностей.
приметы
Что нельзя делать 2 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день громко поют синицы
  • Как уберечь дом от нечисти в этот день
  • Кого нельзя пускать в дом 2 января

2 января церковь почитает память святого Папы Римского Сильвестра. Как сообщает Главред, он жил в семье христиан, но рано лишился отца. Его воспитывал учитель, пресвитер Квирин.

После достижения совершеннолетия он стал помогать странникам и даже во время гонения на христиан не побоялся принять у себя святого исповедника епископа Тимофея. Власти подвергли Тимофея мученической смерти, после чего Сильвестр похоронил его. За это был арестован и сам Сильвестр.

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Мужчину бросили в тюрьму, откуда он вышел лишь после смерти градоначальника-язычника. В 30 лет Сильвестр стал священником, а через 15 лет он стал епископом Римским. Он управлял Римской церковью более 20 лет и умер в глубокой старости.

Что можно делать 2 января

  • В этот день нужно обойти все углы дома и даже погреб с иконой святого в руках. Считается, что это убережет от нечистой силы.
  • В этот день можно погадать на луке на погоду. Нужно почистить 12 луковиц и оставить из до утра. Какая луковица по счету будет мокрой, такой месяц будет дождливым.
  • В этот день нужно провести время в кругу семьи. Можно доедать все, что оставалось после Нового года.

Что нельзя делать 2 января

1. Нельзя 2 января пускать в дом стариков или немощных людей. Предки верили, что хозяева или другие члены семьи могут заболеть.

2. Нельзя 2 января перечислять кур. Это считается плохой приметой из-за которой птицы начнут болеть.

3. Нельзя 2 января отказывать в помощи, жадничать и лениться. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 2 января

  • Если в этот день мороз, то лето будет жарким.
  • Если в этот день на деревьях иней, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день громко поют синицы, то будут затяжные морозы.
  • Если в этот день много снега, то будет хороший урожай.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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