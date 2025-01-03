Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

Что нельзя делать 4 января. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем на работе и со здоровьем.

https://glavred.info/primety/ne-budete-bolet-celyy-god-chto-nuzhno-postavit-na-stol-4-yanvarya-primety-10627379.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 4 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кричит лиса

Что нужно поставить на стол в этот день

Почему нельзя ходить босиком 4 января

4 января церковь почитает память 70 апостолов. Как сообщает Главред, Иисус выбрал 70 учеников и отправил их в разные города, чтобы те подготовили людей к его приходу.

Они проповедовали, лечили больных и провозглашали Царство Божие. Апостолы распространяли христианство среди язычников и евреев.

видео дня

Среди этих апостолов были Сила, Тимофей, Аристарх, Тит, Клеоп и другие. Их часто упоминают в литературе, как святых и мучеников.

Что можно делать 4 января

В этот день нужно загадать желание. Если выйти ночью на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы, то желание сбудется.

В этот день нужно поставить на стол блюдо с медом. Предки верили, что тогда весь год будет крепкое здоровье.

Что нельзя делать 4 января

1. Нельзя 4 января ходить по дому босиком. Предки верили, что тогда можно сильно заболеть.

2. Нельзя 4 января делать манипуляции с телом. Считается, что рано будут долго заживать и болеть.

3. Нельзя 4 января менять работу. Иначе у вас могут начаться проблемы в карьере.

Приметы 4 января

Если в этот день в лесу кричит лиса, то будет ненастье.

Если в этот день безоблачно, то морозы затянутся.

Если в этот день красный закат, то будет сильный ветер.

Если в этот день облака плывут против ветра, то будет сильный снегопад.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред