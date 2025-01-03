Не будете болеть целый год: что нужно поставить на стол 4 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день кричит лиса
- Что нужно поставить на стол в этот день
- Почему нельзя ходить босиком 4 января
4 января церковь почитает память 70 апостолов. Как сообщает Главред, Иисус выбрал 70 учеников и отправил их в разные города, чтобы те подготовили людей к его приходу.
Они проповедовали, лечили больных и провозглашали Царство Божие. Апостолы распространяли христианство среди язычников и евреев.
Среди этих апостолов были Сила, Тимофей, Аристарх, Тит, Клеоп и другие. Их часто упоминают в литературе, как святых и мучеников.
Что можно делать 4 января
- В этот день нужно загадать желание. Если выйти ночью на улицу и увидеть ковш Большой Медведицы, то желание сбудется.
- В этот день нужно поставить на стол блюдо с медом. Предки верили, что тогда весь год будет крепкое здоровье.
Что нельзя делать 4 января
1. Нельзя 4 января ходить по дому босиком. Предки верили, что тогда можно сильно заболеть.
2. Нельзя 4 января делать манипуляции с телом. Считается, что рано будут долго заживать и болеть.
3. Нельзя 4 января менять работу. Иначе у вас могут начаться проблемы в карьере.
Приметы 4 января
- Если в этот день в лесу кричит лиса, то будет ненастье.
- Если в этот день безоблачно, то морозы затянутся.
- Если в этот день красный закат, то будет сильный ветер.
- Если в этот день облака плывут против ветра, то будет сильный снегопад.
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