Важный церковный праздник: что категорически нельзя делать 5 января

Что можно делать 5 января. Строгие приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье на весь год.

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Что нельзя делать 5 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день беспокоятся куры

Что нужно сделать с водой в этот день

Можно ли заниматься уборкой 5 января

5 января церковь отмечает Навечерие Богоявления. Как сообщает Главред, этот день знаменует окончание Святок и подготовку к одному из самых важных праздников - Крещения Господня.

Это событие посвящено Крещению Иисуса Христа. В эти дни Иоан Предтеча также крестил в реке Иордана всех желающих с целью великого духовного очищения.

видео дня

После того как Иисус вошел в Иордан, произошло чудо. Люди увидели Господа в обличие белого голубя. Они услышали голос Отца Святого, который благословил Сына на свершение своей воли.

Что можно делать 5 января

В этот день нужно пойти на службу в храм и освятить воду. Освященную воду забирают с собой и окропляют ею дом. Также эту воду нужно хранить в течение всего года.

В этот день нужно помолиться. У Бога просят здоровья, мира, душевного спокойствия.

В этот день можно налить в чашку воду и в полночь посмотреть - всколыхнется она или нет. Если всколыхнулась, то нужно выйти на улицу, посмотреть в небо и загадать желание.

В этот день стоит заняться водными процедурами. Собранный накануне Крещения снег считается целебным и им стоит умыться. Тогда весь год вы будете здоровыми и красивыми.

Что нельзя делать 5 января

1. Нельзя 5 января заниматься уборкой. Лучше все дела отложить на другой день.

2. Нельзя 5 января употреблять пищу животного происхождения. В этот день нужно соблюдать строгий пост. Разрешается есть только кутью.

3. Нельзя 5 января плакать. Предки верили, что тогда вы весь год проведете в слезах.

4. Нельзя 5 января стирать. В этот день вода считается священной.

Приметы 5 января

Если в этот день идет снег, то летом будет большой урожай.

Если в этот день беспокоятся куры, то скоро будет сильная метель.

Если в этот день тепло, то такая же погода будет и на Масленицу.

Если в этот день сильный ветер с юга, то лето будет дождливым.

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