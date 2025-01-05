Важный церковный праздник: что категорически нельзя делать 5 января

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день беспокоятся куры
- Что нужно сделать с водой в этот день
- Можно ли заниматься уборкой 5 января
5 января церковь отмечает Навечерие Богоявления. Как сообщает Главред, этот день знаменует окончание Святок и подготовку к одному из самых важных праздников - Крещения Господня.
Это событие посвящено Крещению Иисуса Христа. В эти дни Иоан Предтеча также крестил в реке Иордана всех желающих с целью великого духовного очищения.
После того как Иисус вошел в Иордан, произошло чудо. Люди увидели Господа в обличие белого голубя. Они услышали голос Отца Святого, который благословил Сына на свершение своей воли.
Что можно делать 5 января
- В этот день нужно пойти на службу в храм и освятить воду. Освященную воду забирают с собой и окропляют ею дом. Также эту воду нужно хранить в течение всего года.
- В этот день нужно помолиться. У Бога просят здоровья, мира, душевного спокойствия.
- В этот день можно налить в чашку воду и в полночь посмотреть - всколыхнется она или нет. Если всколыхнулась, то нужно выйти на улицу, посмотреть в небо и загадать желание.
- В этот день стоит заняться водными процедурами. Собранный накануне Крещения снег считается целебным и им стоит умыться. Тогда весь год вы будете здоровыми и красивыми.
Что нельзя делать 5 января
1. Нельзя 5 января заниматься уборкой. Лучше все дела отложить на другой день.
2. Нельзя 5 января употреблять пищу животного происхождения. В этот день нужно соблюдать строгий пост. Разрешается есть только кутью.
3. Нельзя 5 января плакать. Предки верили, что тогда вы весь год проведете в слезах.
4. Нельзя 5 января стирать. В этот день вода считается священной.
Приметы 5 января
- Если в этот день идет снег, то летом будет большой урожай.
- Если в этот день беспокоятся куры, то скоро будет сильная метель.
- Если в этот день тепло, то такая же погода будет и на Масленицу.
- Если в этот день сильный ветер с юга, то лето будет дождливым.
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