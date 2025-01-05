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Важный церковный праздник: что категорически нельзя делать 5 января

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 02:44
79
Что можно делать 5 января. Строгие приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье на весь год.
приметы
Что нельзя делать 5 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день беспокоятся куры
  • Что нужно сделать с водой в этот день
  • Можно ли заниматься уборкой 5 января

5 января церковь отмечает Навечерие Богоявления. Как сообщает Главред, этот день знаменует окончание Святок и подготовку к одному из самых важных праздников - Крещения Господня.

Это событие посвящено Крещению Иисуса Христа. В эти дни Иоан Предтеча также крестил в реке Иордана всех желающих с целью великого духовного очищения.

видео дня

После того как Иисус вошел в Иордан, произошло чудо. Люди увидели Господа в обличие белого голубя. Они услышали голос Отца Святого, который благословил Сына на свершение своей воли.

Что можно делать 5 января

  • В этот день нужно пойти на службу в храм и освятить воду. Освященную воду забирают с собой и окропляют ею дом. Также эту воду нужно хранить в течение всего года.
  • В этот день нужно помолиться. У Бога просят здоровья, мира, душевного спокойствия.
  • В этот день можно налить в чашку воду и в полночь посмотреть - всколыхнется она или нет. Если всколыхнулась, то нужно выйти на улицу, посмотреть в небо и загадать желание.
  • В этот день стоит заняться водными процедурами. Собранный накануне Крещения снег считается целебным и им стоит умыться. Тогда весь год вы будете здоровыми и красивыми.

Что нельзя делать 5 января

1. Нельзя 5 января заниматься уборкой. Лучше все дела отложить на другой день.

2. Нельзя 5 января употреблять пищу животного происхождения. В этот день нужно соблюдать строгий пост. Разрешается есть только кутью.

3. Нельзя 5 января плакать. Предки верили, что тогда вы весь год проведете в слезах.

4. Нельзя 5 января стирать. В этот день вода считается священной.

Приметы 5 января

  • Если в этот день идет снег, то летом будет большой урожай.
  • Если в этот день беспокоятся куры, то скоро будет сильная метель.
  • Если в этот день тепло, то такая же погода будет и на Масленицу.
  • Если в этот день сильный ветер с юга, то лето будет дождливым.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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