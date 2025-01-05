Один из наибольших церковных праздников: что нельзя делать на Крещение Господня

Что можно делать 6 января. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и счастье.

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Что нельзя делать 6 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день полнолуние

Что нужно сделать с водой в этот день

Можно ли заниматься уборкой 6 января

6 января церковь отмечает Крещение Господня. Как сообщает Главред, это один из самых главных церковных праздников, который по значимости можно прировнять к Пасхе.

В этот день Иисус Христос зашел в реку Иордана, где его крестил пророк Иоанн Предтеча. После этого река Иордан изменила свое течение. Как утверждается, подобное происходит каждый год.

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Вся вода в ночь на Крещение считается целебной и чудодейственной. Такой она остается в течение суток.

Что можно делать 6 января

В этот день нужно отправиться на богослужение и освятить воду. Эта вода считается целебной.

В этот день нужно помолиться. У Иисуса просят о здоровье, мире, помощи детям и богатом урожае.

В этот день нужно сделать натощак хотя бы глоток освященной воды. Предки верили, что она может излечить болезни и очистить душу и тело.

В этот день нужно искупаться в ледяной проруби. Считается, что это очистит от грехов.

Что нельзя делать 6 января

1. Нельзя 6 января садиться за праздничный стол в грязной одежде. Считается, что это притянет неприятности в ваш дом.

2. Нельзя 6 января полоскать белье и стирать одежду. В этот день вода считается священной.

3. Нельзя 6 января заниматься тяжелой работой и домашними делами. Лучше посвятить время семье и молитве.

4. Нельзя 6 января ставить на пол посуду со святой водой и разбавлять её.

5. Нельзя 6 января выносить из дома мусор и другое. Иначе вы сами вынесите удачу и здоровье из семьи.

Приметы 6 января

Если в этот день на небе полнолуние, то весной будет наводнение.

Если в этот день в полдень облака синего цвета, то будет богатый урожай.

Если в этот день туман и снег, то будет хороший урожай.

Если в этот день мороз, то будет богатый урожай зерновых.

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