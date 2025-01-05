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Один из наибольших церковных праздников: что нельзя делать на Крещение Господня

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 16:45
478
Что можно делать 6 января. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и счастье.
приметы
Что нельзя делать 6 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день полнолуние
  • Что нужно сделать с водой в этот день
  • Можно ли заниматься уборкой 6 января

6 января церковь отмечает Крещение Господня. Как сообщает Главред, это один из самых главных церковных праздников, который по значимости можно прировнять к Пасхе.

В этот день Иисус Христос зашел в реку Иордана, где его крестил пророк Иоанн Предтеча. После этого река Иордан изменила свое течение. Как утверждается, подобное происходит каждый год.

видео дня

Вся вода в ночь на Крещение считается целебной и чудодейственной. Такой она остается в течение суток.

Что можно делать 6 января

  • В этот день нужно отправиться на богослужение и освятить воду. Эта вода считается целебной.
  • В этот день нужно помолиться. У Иисуса просят о здоровье, мире, помощи детям и богатом урожае.
  • В этот день нужно сделать натощак хотя бы глоток освященной воды. Предки верили, что она может излечить болезни и очистить душу и тело.
  • В этот день нужно искупаться в ледяной проруби. Считается, что это очистит от грехов.

Что нельзя делать 6 января

1. Нельзя 6 января садиться за праздничный стол в грязной одежде. Считается, что это притянет неприятности в ваш дом.

2. Нельзя 6 января полоскать белье и стирать одежду. В этот день вода считается священной.

3. Нельзя 6 января заниматься тяжелой работой и домашними делами. Лучше посвятить время семье и молитве.

4. Нельзя 6 января ставить на пол посуду со святой водой и разбавлять её.

5. Нельзя 6 января выносить из дома мусор и другое. Иначе вы сами вынесите удачу и здоровье из семьи.

Приметы 6 января

  • Если в этот день на небе полнолуние, то весной будет наводнение.
  • Если в этот день в полдень облака синего цвета, то будет богатый урожай.
  • Если в этот день туман и снег, то будет хороший урожай.
  • Если в этот день мороз, то будет богатый урожай зерновых.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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