Один из наибольших церковных праздников: что нельзя делать на Крещение Господня

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день полнолуние
- Что нужно сделать с водой в этот день
- Можно ли заниматься уборкой 6 января
6 января церковь отмечает Крещение Господня. Как сообщает Главред, это один из самых главных церковных праздников, который по значимости можно прировнять к Пасхе.
В этот день Иисус Христос зашел в реку Иордана, где его крестил пророк Иоанн Предтеча. После этого река Иордан изменила свое течение. Как утверждается, подобное происходит каждый год.
Вся вода в ночь на Крещение считается целебной и чудодейственной. Такой она остается в течение суток.
Что можно делать 6 января
- В этот день нужно отправиться на богослужение и освятить воду. Эта вода считается целебной.
- В этот день нужно помолиться. У Иисуса просят о здоровье, мире, помощи детям и богатом урожае.
- В этот день нужно сделать натощак хотя бы глоток освященной воды. Предки верили, что она может излечить болезни и очистить душу и тело.
- В этот день нужно искупаться в ледяной проруби. Считается, что это очистит от грехов.
Что нельзя делать 6 января
1. Нельзя 6 января садиться за праздничный стол в грязной одежде. Считается, что это притянет неприятности в ваш дом.
2. Нельзя 6 января полоскать белье и стирать одежду. В этот день вода считается священной.
3. Нельзя 6 января заниматься тяжелой работой и домашними делами. Лучше посвятить время семье и молитве.
4. Нельзя 6 января ставить на пол посуду со святой водой и разбавлять её.
5. Нельзя 6 января выносить из дома мусор и другое. Иначе вы сами вынесите удачу и здоровье из семьи.
Приметы 6 января
- Если в этот день на небе полнолуние, то весной будет наводнение.
- Если в этот день в полдень облака синего цвета, то будет богатый урожай.
- Если в этот день туман и снег, то будет хороший урожай.
- Если в этот день мороз, то будет богатый урожай зерновых.
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