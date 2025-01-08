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В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

Ангелина Подвысоцкая
8 января 2025, 03:05
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Что можно делать 8 января. Строгие приметы и запреты, которые укрепят здоровье детей.
приметы
Что нельзя делать 8 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день галдят вороны
  • Кого нужно пригласить в гости в этот день
  • Что нельзя варить и пить 8 января

8 января церковь почитает память преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Как сообщает Главред, Григорий принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Он много знал и читал. У него был дар вразумления. Григорий несколько раз встречал воров в обители и смог всех убедить оставить свой промысел.

Однажды он шел за водой ко Днепру и увидел отроки князя Ростислава. Они смеялись над ним, издевались и ругались. Монах был терпелив. Он сказал, что они вместе с князем найдут смерть в воде.

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Об этом рассказали и самому Ростиславу. Тогда он в гневе приказал связать Григория и бросить его в воду. Позже предсказание Григория сбылось. Ростислав вместе с детьми утонули, когда спасались от половцев.

Что можно делать 8 января

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят об избавлении от болезней.
  • В этот день можно приглашать гостей. Также стоит угостить кума с кумой. Предки верили, что укрепит здоровье детей.
  • В этот день кумовья должны прийти в дом к крестнику с куском мыла и полотенцем.

Что нельзя делать 8 января

1. Нельзя 8 января отказывать в помощи нуждающимся людям. Иначе вы сами можете столкнуться с трудностями.

2. Нельзя 8 января работать в первой половине дня. Считается, что тогда все придется переделывать.

3. Нельзя 8 января варить и пить кисель. Предки верили, что это привлечет в дом несчастье.

4. Нельзя 8 января выходить из дома после заката. Считается, что в это время по земле идет нечистая сила.

Приметы 8 января

  • Если в этот день запели зяблики, то вот-вот придет потепление.
  • Если в этот день на ветках иней, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день дует северный ветер, то будет сильный мороз.
  • Если в этот день галдят вороны, то будет метель.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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