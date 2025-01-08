В дом придет несчастье: что нельзя варить и пить 8 января - приметы

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день галдят вороны
- Кого нужно пригласить в гости в этот день
- Что нельзя варить и пить 8 января
8 января церковь почитает память преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Как сообщает Главред, Григорий принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Он много знал и читал. У него был дар вразумления. Григорий несколько раз встречал воров в обители и смог всех убедить оставить свой промысел.
Однажды он шел за водой ко Днепру и увидел отроки князя Ростислава. Они смеялись над ним, издевались и ругались. Монах был терпелив. Он сказал, что они вместе с князем найдут смерть в воде.
Об этом рассказали и самому Ростиславу. Тогда он в гневе приказал связать Григория и бросить его в воду. Позже предсказание Григория сбылось. Ростислав вместе с детьми утонули, когда спасались от половцев.
Что можно делать 8 января
- В этот день нужно помолиться. У святых просят об избавлении от болезней.
- В этот день можно приглашать гостей. Также стоит угостить кума с кумой. Предки верили, что укрепит здоровье детей.
- В этот день кумовья должны прийти в дом к крестнику с куском мыла и полотенцем.
Что нельзя делать 8 января
1. Нельзя 8 января отказывать в помощи нуждающимся людям. Иначе вы сами можете столкнуться с трудностями.
2. Нельзя 8 января работать в первой половине дня. Считается, что тогда все придется переделывать.
3. Нельзя 8 января варить и пить кисель. Предки верили, что это привлечет в дом несчастье.
4. Нельзя 8 января выходить из дома после заката. Считается, что в это время по земле идет нечистая сила.
Приметы 8 января
- Если в этот день запели зяблики, то вот-вот придет потепление.
- Если в этот день на ветках иней, то лето будет дождливым.
- Если в этот день дует северный ветер, то будет сильный мороз.
- Если в этот день галдят вороны, то будет метель.
Вас также заинтересует:
- Забьются все трубы: что нельзя выбрасывать в унитаз и сливать в раковину
- Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года
- Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 года
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред