В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

Что можно делать 9 января. Строгие приметы и запреты, которые подарят здоровье на весь год.

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Что нельзя делать 9 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день птицы сидят на деревьях

Куда нужно сходить в этот день

Что нельзя пришивать 9 января

9 января церковь почитает память святого мученика Полиевкта. Как сообщает Главред, он был христианином из Малой Азии. По одной из версий он был военным. В те времена продолжались гонения на христиан и ему пришлось стать свидетелем их мучений.

Однажды правитель узнал, что Полиевкт не поклоняется язычникам. Он приказал поймать мужчину и арестовать. Его подвергли суровым пыткам, но Полиевкт оказался предан вере и не отказался от христианства. В итоге его казнили.

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Смерть Полиевкта стала символом преданности и примером для других христиан.

Что можно делать 9 января

В этот день нужно пойти всей семьей в баню. Предки верили, что если сделать это, то весь год будете здоровыми.

В этот день нужно привести в порядок дом, двор, а также постирать вещи. Святые любят тех, кто не ленится.

В этот день нужно помолиться. У святых просят зашиты от невзгод, выздоровления.

Что нельзя делать 9 января

1. Нельзя 9 января пришивать пуговицы. Считается, что это притянет проблемы.

2. Нельзя 9 января поднимать тяжелые предметы. Иначе тогда целый год будет болеть спина.

3. Нельзя 9 января выбрасывать в ведро хлебные крошки. Предки верили, что это приведет к бедности.

Приметы 9 января

Если в этот день вороны все время сидят на деревьях, то скоро придут сильные морозы.

Если в этот день ясная погода, то буде большой урожай.

Если в этот день кошка лезет на печь, то будет похолодание.

Если в этот день туман, то придет потепление.

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