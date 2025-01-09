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В жизнь ворвутся проблемы: что ни в коем случае нельзя делать 9 января - приметы

Ангелина Подвысоцкая
9 января 2025, 01:19
76
Что можно делать 9 января. Строгие приметы и запреты, которые подарят здоровье на весь год.
приметы
Что нельзя делать 9 января / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день птицы сидят на деревьях
  • Куда нужно сходить в этот день
  • Что нельзя пришивать 9 января

9 января церковь почитает память святого мученика Полиевкта. Как сообщает Главред, он был христианином из Малой Азии. По одной из версий он был военным. В те времена продолжались гонения на христиан и ему пришлось стать свидетелем их мучений.

Однажды правитель узнал, что Полиевкт не поклоняется язычникам. Он приказал поймать мужчину и арестовать. Его подвергли суровым пыткам, но Полиевкт оказался предан вере и не отказался от христианства. В итоге его казнили.

видео дня

Смерть Полиевкта стала символом преданности и примером для других христиан.

Что можно делать 9 января

  • В этот день нужно пойти всей семьей в баню. Предки верили, что если сделать это, то весь год будете здоровыми.
  • В этот день нужно привести в порядок дом, двор, а также постирать вещи. Святые любят тех, кто не ленится.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просят зашиты от невзгод, выздоровления.

Что нельзя делать 9 января

1. Нельзя 9 января пришивать пуговицы. Считается, что это притянет проблемы.

2. Нельзя 9 января поднимать тяжелые предметы. Иначе тогда целый год будет болеть спина.

3. Нельзя 9 января выбрасывать в ведро хлебные крошки. Предки верили, что это приведет к бедности.

Приметы 9 января

  • Если в этот день вороны все время сидят на деревьях, то скоро придут сильные морозы.
  • Если в этот день ясная погода, то буде большой урожай.
  • Если в этот день кошка лезет на печь, то будет похолодание.
  • Если в этот день туман, то придет потепление.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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