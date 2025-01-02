Портятся за считанные часы: сколько можно хранить "Оливье" и "Шубу"

Если знать правила хранения этих блюд, существует шанс насладиться их вкусом без рисков для здоровья.

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Какой срок хранения двух салатов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Сколько хранится "Селедка под шубой"

Сколько можно хранить "Оливье" в холодильнике

Новогодние и рождественские застолья редко обходятся без традиционных блюд, таких как "Оливье" или "Селедка под шубой". Однако, важно знать, как долго эти блюда можно хранить, чтобы избежать отравления и других проблем со здоровьем, объясняет Главред со ссылкой на ТСН.

Сколько может стоять "Оливье"?

Салат "Оливье" считается одним из самых быстро портящихся:

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В готовом виде, если заправлен майонезом или сметаной, его можно хранить всего 4 часа.

В нарезанном, но не заправленном виде, срок хранения увеличивается до 40 часов , но только при условии, что в нем нет соленых огурцов, лука и майонеза.

Новогодний стол 2025 / Инфографика Главред

Сколько можно хранить "Шубу"?

Салат "Селедка под шубой", как и крабовый салат, хранится не дольше 24 часов. Это объясняется тем, что "Шуба" должна настояться перед подачей, но ее составляющие быстро теряют свежесть.

"Селедка под шубой" - один из самых популярных салатов на праздники. Однако, мало кому известно, кто же придумал название этого блюда.

Больше интересных новостей:

История салата "Оливье": что делать, когда укачивает в машине Салат Оливье - всемирно известный салат, который считается праздничным и традиционным новогодним[2]. Название получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, который держал в Москве в начале 60-х годов XIX века трактир с французской кухней "Эрмитаж". Самая древняя публикация рецепта салата Оливье, известная на сегодня, приведена в журнале "Наша еда" № 6 за 31 марта 1894 года, пишет Википедия . В книге П. П. Александровой "Наставления к изучению основ кулинарного искусства" 1897 года издания указан следующий рецепт. По некоторым данным первоначальный рецепт салата таков: 2 орябки, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Для соуса: майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из 2 яиц и 1 фунта оливкового (оливкового) масла.

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