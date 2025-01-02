Почему кофе нельзя подогревать: эксперты объяснили важность пить напиток свежим

Самое главное:
- Почему кофе лучше не подогревать
- Как повторный нагрев кофе влияет на организм
Специалисты по пищевой безопасности предупреждают о распространенной ошибке - разогреве остывшего кофе. Эта привычка, как оказалось, может негативно повлиять на состав напитка и даже представлять неприятности, пишет Главред со ссылкой на РБК.
Почему не стоит разогревать кофе?
- Химические изменения: При повторном нагревании в кофе происходят химические реакции, изменяющие его состав. В частности, разрушаются хлорогеновые кислоты, которые обладают антиоксидантными свойствами. В результате образуются вредные для организма вещества.
- Потеря вкуса и полезных свойств: Антиоксиданты, защищающие организм от свободных радикалов, разрушаются, а вкус напитка становится горьким и неприятным.
- Бактериальное загрязнение: При охлаждении кофе могут размножаться бактерии, которые повторное нагревание не всегда уничтожает, повышая риск для здоровья.
Именно поэтому эксперты советуют, чтобы сохранить вкус и пользу кофе, избегать разогревания.
А в случае, если напиток остыл, гораздо лучше сделать свежую порцию, чем подогревать остатки - вот, какой лучший способ наслаждаться любимым напитком.
К слову, ранее также рассказывалось, где больше кофеина - в зеленом чае или в кофе. Если не владеть такой информацией, есть риск серьезно навредить своему здоровью.
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Как выбрать чашку для кофе?
Эксперты говорят, что для домашнего пользования рекомендуем запастись чашками 150-220 мл - это универсальный тип посуды. В целом выбирать емкости нужно, отталкиваясь от категории кофе и способа его заваривания. Если же вы любите готовить разные виды напитков для гостей или членов семьи, разумным решением станет покупка специальных наборов. Главное, чтобы чашка для кофе подчеркивала его преимущества и сохраняла нужную температуру.
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