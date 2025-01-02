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Что означает символ "лодка" на панели приборов: важный сигнал для водителей

Даяна Швец
2 января 2025, 14:47
229
Если проблему не решить, это может привести к серьезным поломкам.
Панель приборов автомобиля
Как избежать серьезных проблем с двигателем / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, adobe

Коротко:

  • Лодка или термометр: что означает символ на панели приборов
  • Как избежать серьезных проблем с двигателем

Панель приборов автомобиля показывает различные символы, которые можно понять независимо от языка. Однако отсутствие объяснений может усложнить их расшифровку, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

Один из таких символов вызвал путаницу среди водителей, ведь внешне напоминает лодку. Его значение важно для состояния двигателя автомобиля.

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На платформе X (бывший Twitter) пользователь спросил, что этот символ означает. Ответы варьировались от шуток до серьезных объяснений.

Например, кто-то пошутил, что это предупреждение о "пиратах", а другой объяснил, что символ сигнализирует об охлаждении двигателя.

На самом деле этот индикатор указывает на перегрев двигателя или низкий уровень охлаждающей жидкости.

Символ в виде термометра с волнами означает, что нужно проверить уровень жидкости и охладить двигатель.

Если проблему не решить, это может привести к серьезным поломкам.

Специалисты RAC советуют остановить автомобиль в безопасном месте, дать двигателю остыть и проверить уровень охлаждающей жидкости.

Если проблема повторяется, следует обратиться в сервисный центр.

Кроме этого, ранее также объяснялось, какая главная ошибка зимних поездок. Существует один ценный совет механика, который сохранит ваш двигатель.

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