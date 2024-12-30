Какая главная ошибка зимних поездок: совет механика, который сохранит двигатель

Какой рецепт может спасти автомобилистов от повреждения транспортного средства рассказал эксперт.

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Механик объяснил, чем опасна вода в системе охлаждения / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Вода или антифриз: что выбрать, чтобы избежать поломок зимой

Какой существует ключ к долговечности вашего автомобиля

Опытный автомеханик Скотти Килмер предостерегает водителей от распространенной ошибки, которая может нанести вред бензиновым и дизельным автомобилям.

Как пишет Express, использование обычной воды вместо антифриза, особенно зимой, является серьезным риском.

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"Хотя вода жизненно необходима для охлаждения автомобиля, антифриз специально разработан для того, чтобы предотвратить "замерзание" транспортных средств. В условиях падения температуры в это время года наличие достаточного количества раствора может быть жизненно важным и спасти автомобилистов от повреждения транспортного средства", - пояснили в материале.

Килмер объяснил, почему не стоит заменять антифриз чистой водой.

"Сегодня я расскажу вам, почему не стоит заполнять радиатор вашего автомобиля чистой водой. Существует причина, почему радиатор вашего автомобиля должен состоять на 50% из антифриза и на 50% из воды. Вода на самом деле рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз не дает ему замерзнуть зимой. А еще антифриз защищает двигатель внутри от кавитации.

Если вы работаете на чистой воде, кавитация может съесть двигатель, что и произошло в случае с этой Toyota. В предыдущем была вода, а новый владелец не знал об этом, поэтому это уже второй двигатель. Поэтому, пожалуйста, не используйте чистую воду", - говорит механик.

Также специалисты BookMyGarage подчеркивают важность правильного разведения антифриза перед использованием.

Водопроводная вода для этих целей не подходит, ведь может содержать опасные примеси, которые вредят автомобильным системам.

"Если вы регулярно используете воду вместо охлаждающей жидкости, вы можете даже нанести дорогостоящий ущерб двигателю. Вода замерзает при 0°C и кипит при 100°C - температуры, которые может превышать работающий двигатель автомобиля при нормальных условиях вождения. Если вы используете только воду, вы увеличиваете вероятность замерзания или перегрева радиатора - особенно в холодном климате. Антифриз повышает температуру кипения и снижает температуру замерзания воды, а следовательно, предотвращает перегрев или замерзание двигателя после выключения", - подытожили эксперты.

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