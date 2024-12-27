Где больше кофеина - в зеленом чае или в кофе: что обязательно стоит знать о любимых напитках

Если не знать о количестве кофеина, содержащегося в напитках, которые мы употребляем, есть риск серьезно навредить своему здоровью.

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Где наибольшее количество кофеина/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Где наибольшее количество кофеина

Что лучше бодрит - зеленый чай или кофе

Несмотря на то, что кофеин явно токсичен в больших количествах, его токсичная доза огромна. Суточная доза кофеина до 400 мг считается для большинства людей безопасной, а это где-то 4 чашки кофе. 10 чашек или 1 грамм кофеина является уже потенциально вредным. Об этом рассказал украинский генетик и популяризатор науки Александр Коляда.

В разных напитках разное количество кофеина. Концентрация растет так: кофе без кофеина, чай зеленый, чай черный, кока-кола, кофе, а потом энергетик. Хотя все очень зависит от сорта чая и кофе, от способа приготовления, отметил генетик.

Он подчеркнул, что обычно кофеин в исследованиях меряют по чашкам кофе, не вдаваясь в такие детали. Но, по его словам, надо понимать, что кофе, приготовленный в двух соседних кофейнях одним и тем же способом может более чем в 3 раза отличаться по содержанию кофеина.

"Кофе на всех людей действует по-разному. Кого-то он бодрит, кто-то от него хочет спать, у кого-то начинаются панические атаки, а кто-то готов с ними жить, так им нравится его вкус. За то, как он на вас действует, отвечает в первую очередь целая комбинация ваших генов, особенностей питания, таблеток, что вы пьете, сорта кофе и многого другого. Предсказать это влияние конкретно для вас можно, но это будет очень сложно", - отметил Коляда.

По его словам, если человек хочет узнать, сколько кофе ему можно пить, нужно ориентироваться на безопасные дозы и собственные ощущения.

"Если вы хотите узнать, сколько кофе вам пить - пейте столько, сколько вам хочется, но в пределах безопасных доз, если не чувствуете себя от него плохо", - сказал он.

Количество кофеина в разных напитках/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, где наибольшее количество кофеина:

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