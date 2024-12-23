Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: ответ удивит

История елки начинается еще с древних времен.

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В чем заключается традиция елки в современном мире / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Кто первым поставил елку на Новый год

Какие символы закладывает в себя елка и ее украшения

Новогодняя елка давно стала главным символом зимних праздников. Трудно представить новогоднюю атмосферу без этого дерева, но задумывались ли вы, почему именно елка заняла такое важное место?

Ответ на этот вопрос дает Главред со ссылкой на РБК.

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Что символизирует новогодняя елка?

Во многих культурах деревья символизировали связь между небом и землей, жизнь и достаток. Древние кельты считали вечнозеленые растения олицетворением вечности и победы над смертью. В Скандинавии ели оберегали от злых духов, а славяне клали ветки хвои у порога для защиты дома. Такие традиции заложили основу современной елки как символа зимних праздников.

Кто ввел елку на Новый год?

Христианская традиция украшать елку началась в Германии XVI века. Согласно легенде, Мартин Лютер первым украсил дерево свечами, чтобы передать красоту звездного неба. Впоследствии традиция распространилась по Европе, а позже - и во всем мире.

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В Великобритании обычай устанавливать елку появился благодаря принцу Альберту, который привез традицию со своей родины. В США елку популяризировали немецкие иммигранты, и уже в XX веке эта традиция стала общемировой.

Что означают украшения на елке?

Украшения для елки также имеют свое значение: звезда на верхушке символизирует Вифлеемскую звезду, шарики напоминают плоды райского дерева, а гирлянды - праздничное единство. Сегодня украшение елки является не только декоративным процессом, но и способом сохранения культурных традиций.

Сейчас елка стала универсальным символом зимних праздников. Ее ставят в домах, парках, торговых центрах и на площадях. Независимо от того, живое дерево или искусственное, главное - это праздничная атмосфера, которую она дарит.

Также ранее рассказывалось о новогоднем лайфхаке от бабушек. Существует секрет, что надо добавить к елке, чтобы она стояла дольше.

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Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

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