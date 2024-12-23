Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех

Что приготовить на Новый год - этот вопрос, пожалуй, волнует многих хозяек, ведь всегда хочется удивить своих гостей.
Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно всем понравится, пишет Главред.
Тарталетки с сыром и печенью трески - рецепт
Ингредиенты:
- твердый сыр - 50-70 г;
- плавленый сырок - 2 шт;
- печень трески - 1 банка;
- крабовые палочки - 5 шт;
- тарталетки;
- зеленый лук;
- сметана - 2 ст.л;
- горчица в зернах - 1 ст.л;
- соль.
Способ приготовления:
Твердый и плавленый сыр нужно натереть на мелкой терке и поместить в сосуд, в котором будет удобно перемешивать всю массу.
Печень трески нужно измельчить вилкой и добавить к сыру.
Крабовые палочки разрезать на три части. После этого каждую часть нужно разделить на волокна и добавить к общей массе.
Зеленый лук мелко нарезать и добавить ко всем ингредиентам.
Для заправки нужно смешать соль, сметану и горчицу в зернах. Добавить к основной массе и хорошо перемешать. Можно выкладывать в тарталетки и наслаждаться!
Рецепт тарталеток на Новый год - рецепт:
@live_and_cooking Не банальная Новогодняя закуска??Можна подавать в разном виде, на ваш вкус Продукты покупала в @Сильпо по новогодним скидкам (особенно онлайн! Очень выгодно!)? ?Рецепт: 50-70г сыра твердого 2 плавленых сырочка 1 банка печени трески зеленый лук 5шт крабовых палочек Заправка: сметана,горчица в зернах, соль #новогодниерецепты#домашниерецепты#рождественскийрецепт#простыерецепты#салатнановыйгод#закусканановыйгод#тарталеткизначинкой♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?
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Что известно о блоге live_and_cooking?
live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.
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