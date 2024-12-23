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Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех

Мария Николишин
23 декабря 2024, 04:30
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Не банальная новогодняя закуска, которая станет "звездой" на праздничном столе.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 14 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех
Рецепт тарталеток на Новый год / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что приготовить на Новый год - этот вопрос, пожалуй, волнует многих хозяек, ведь всегда хочется удивить своих гостей.

Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно всем понравится, пишет Главред.

Тарталетки с сыром и печенью трески - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • твердый сыр - 50-70 г;
  • плавленый сырок - 2 шт;
  • печень трески - 1 банка;
  • крабовые палочки - 5 шт;
  • тарталетки;
  • зеленый лук;
  • сметана - 2 ст.л;
  • горчица в зернах - 1 ст.л;
  • соль.

Способ приготовления:

Твердый и плавленый сыр нужно натереть на мелкой терке и поместить в сосуд, в котором будет удобно перемешивать всю массу.

Печень трески нужно измельчить вилкой и добавить к сыру.

Крабовые палочки разрезать на три части. После этого каждую часть нужно разделить на волокна и добавить к общей массе.

Зеленый лук мелко нарезать и добавить ко всем ингредиентам.

Для заправки нужно смешать соль, сметану и горчицу в зернах. Добавить к основной массе и хорошо перемешать. Можно выкладывать в тарталетки и наслаждаться!

Рецепт тарталеток на Новый год - рецепт:

@live_and_cooking Не банальная Новогодняя закуска??Можна подавать в разном виде, на ваш вкус Продукты покупала в @Сильпо по новогодним скидкам (особенно онлайн! Очень выгодно!)? ?Рецепт: 50-70г сыра твердого 2 плавленых сырочка 1 банка печени трески зеленый лук 5шт крабовых палочек Заправка: сметана,горчица в зернах, соль #новогодниерецепты#домашниерецепты#рождественскийрецепт#простыерецепты#салатнановыйгод#закусканановыйгод#тарталеткизначинкой♬ оригинальный звук - ?Жизнь Любителя Готовить?
Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех
Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / Инфографика: Главред

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live_and_cooking - украиноязычный блог в TikTok. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На данный канал подписались более 1 миллиона пользователей.

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