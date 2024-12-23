Вкусные тарталетки на Новый год: простой рецепт, который удивит всех

Не банальная новогодняя закуска, которая станет "звездой" на праздничном столе.

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Рецепт тарталеток на Новый год / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что приготовить на Новый год - этот вопрос, пожалуй, волнует многих хозяек, ведь всегда хочется удивить своих гостей.

Автор TikTok блога live_and_cooking поделилась рецептом интересной новогодней закуски, которая точно всем понравится, пишет Главред.

Тарталетки с сыром и печенью трески - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

твердый сыр - 50-70 г;

плавленый сырок - 2 шт;

печень трески - 1 банка;

крабовые палочки - 5 шт;

тарталетки;

зеленый лук;

сметана - 2 ст.л;

горчица в зернах - 1 ст.л;

соль.

Способ приготовления:

Твердый и плавленый сыр нужно натереть на мелкой терке и поместить в сосуд, в котором будет удобно перемешивать всю массу.

Печень трески нужно измельчить вилкой и добавить к сыру.

Крабовые палочки разрезать на три части. После этого каждую часть нужно разделить на волокна и добавить к общей массе.

Зеленый лук мелко нарезать и добавить ко всем ингредиентам.

Для заправки нужно смешать соль, сметану и горчицу в зернах. Добавить к основной массе и хорошо перемешать. Можно выкладывать в тарталетки и наслаждаться!

Рецепт тарталеток на Новый год - рецепт:

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