Шоколадная елка из 4 ингредиентов: простой рецепт новогоднего десерта

Вы узнаете:
- Какой десерт приготовить на Новый год
- Что приготовить из слоеного теста
Ни один новогодний стол не обходится без вкусной выпечки. Если же сил не хватает на что-то "грандиозное", то в таком случае Главред нашел рецепт, который сможет повторить каждая хозяйка.
Шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует приготовить новогодний десерт из слоеного теста.
Для приготовления одной елочки вам понадобится:
- 500 г слоеного теста
- 85 г шоколада
- 30 г масла
- сахарная пудра для подачи
Прежде всего нужно разморозить 500 г слоеного теста и выложить его на пергаментную бумагу. Далее попробуйте вырезать ножом форму двух одинаковых елок. Смажьте обе елки 35 г растопленного масла.
Одну елочку посыпьте 85 г тертого шоколада и накройте ее второй, сформировав композицию. Затем сделайте перпендикулярные надрезы до "ствола" елки. Каждую веточку заверните в форме спирали.
Кстати, измельчить шоколад можно с помощью ножа или натереть на терку. Если ищете еще более простой способ, то используйте блендер.
Запекать елку нужно 20 мин в разогретом до 180 градусов духовом шкафу. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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