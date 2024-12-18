Шоколадная елка из 4 ингредиентов: простой рецепт новогоднего десерта

Шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует приготовить новогодний десерт из слоеного теста.

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Что приготовить на Новый год / Коллаж: Главред, фото klopotenko.com

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Какой десерт приготовить на Новый год

Что приготовить из слоеного теста

Ни один новогодний стол не обходится без вкусной выпечки. Если же сил не хватает на что-то "грандиозное", то в таком случае Главред нашел рецепт, который сможет повторить каждая хозяйка.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рекомендует приготовить новогодний десерт из слоеного теста.

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Для приготовления одной елочки вам понадобится:

500 г слоеного теста

85 г шоколада

30 г масла

сахарная пудра для подачи

Прежде всего нужно разморозить 500 г слоеного теста и выложить его на пергаментную бумагу. Далее попробуйте вырезать ножом форму двух одинаковых елок. Смажьте обе елки 35 г растопленного масла.

Одну елочку посыпьте 85 г тертого шоколада и накройте ее второй, сформировав композицию. Затем сделайте перпендикулярные надрезы до "ствола" елки. Каждую веточку заверните в форме спирали.

Кстати, измельчить шоколад можно с помощью ножа или натереть на терку. Если ищете еще более простой способ, то используйте блендер.

Запекать елку нужно 20 мин в разогретом до 180 градусов духовом шкафу. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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