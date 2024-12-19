Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Рецепт оригинального рулета с крабовыми палочками на Новый год 2025.

https://glavred.info/recipes/gosti-budut-v-vostorge-ot-zakuski-recept-krabovogo-ruleta-na-novyy-god-10623425.html Ссылка скопирована

Рецепт рулета из крабовых палочек / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Новый год уже совсем близко, поэтому хозяйки задумываются о том, что приготовить для праздничного стола. В частности, важно позаботиться об интересных закусках.

Мирослава Пекарюк поделилась рецепт необычного рулета из крабовых палочек, пишет Главред.

Крабовый рулет - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

крабовые палочки - 150 г;

плавленый сыр (мягкий) - 210 г;

яйца - 2 шт;

сметана - 1 ч. л;

чеснок - 1 зубчик;

укроп;

соль;

перец.

Способ приготовления:

Яйца нужно отварить, почистить и отделить желтки от белков.

Разомните плавленый сыр вилкой до однородной консистенции, добавьте натертый чеснок, желтки и хорошо перемешайте.

Белки натрите на мелкой терке, добавьте к ним сметану, нарезанный укроп, соль, перец и перемешайте.

Сложите пищевую пленку в несколько слоев и застелите ею тарелку, на которой будете формировать рулет.

Крабовые палочки порвите на волокна, выложите их плотным слоем на тарелку, немного прижмите ложкой. Следующим слоем выложите сыр, затем белки.

Сформируйте рулет, замотайте его в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 2 часа. Это нужно для того, чтобы он стабилизировался.

Новогодний стол / Инфографика: Главред

Когда время выйдет, готовый рулет можно нарезать и выкладывать на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт интересной закуски на Новый год - видео:

@kudriava.food Крабовый рулет? Ингредиенты: - Крабовые палочки "Снежный краб" @Водный Мир 150 г (1 уп) - Плавленый сыр (мягкий) 210 г (2 уп) - Яйца 2 шт - Сметана 1 ч. л. - Чеснок 1 зубок - Укроп - Соль - Перец Способ приготовления: 1. яйца отвариваем, затем отделяем желтки от белков; 2. плавленый сыр разминаем вилкой до однородной консистенции, добавляем натертый чеснок, желтки и хорошо перемешиваем; 3. белки натираем на мелкой терке, добавляем к ним сметану, нарезанный укроп, соль, перец и перемешиваем; 4. Пищевую пленку складываем в несколько слоев и застилаем ею тарелку, на которой будем формировать наш рулет (как на видео); 5. Крабовые палочки "Снежный краб" рвем на волокна, выкладываем их плотным слоем на тарелку, немного прижимаем ложкой, следующим слоем выкладываем сыр, затем белки; 6. Формируем рулет, заматываем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 2 часа (чтобы он стабилизировался); 7. Выкладываем рулет на тарелку, отрезаем кусок, ставим на поджаренный черный хлебчик и смакуємо❤️ #kudriavafood #фудблогукраїнською #воднийсвіт #сніжнийкраб #eating #готуєморазом ♬ оригинальный звук - Мирослава Пекарюк

Читайте также:

Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, сочетать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред