Что приготовить на Сочельник: абсолютно новый рецепт винигрета - вкуснотища

Если вы уже раздумываете, что же приготовить на Сочельник, тогда рецепт винигрета с сельдью и зеленым горошком вам пригодиться. Вашим родным точно понравиться сочетание овощей и сельди и любимый всеми салат удивит новым вкусом.
Кстати, чтобы салат имел праздничный вид, сформируйте его на тарелке при помощи кулинарного кольца, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.
Винигрет с сельдью и зеленым горошком - рецепт
Ингредиенты:
- - сельдь (филе) 2 шт.
- - горошек консервированный
- - картофель 2 шт.
- - свекла 1 шт.
- - морковь 1 шт.
- - маринованный огурец (корнишон) 6 шт.
- - лук 1/2 шт.
- - масло
- - яблочный уксус
- - соль
- - перец черный
- - зелень
Лук мелко нарежьте, добавьте соль, перец, уксус, растительное масло, перемешайте и добавьте нарезанное филе сельди.
Свеклу хорошо помойте, смажьте растительным маслом, добавьте соль, замотайте в фольгу и поставьте в духовку на 1,5 часа при температуре 200 градусов.
Картофель и морковь отварите в подсоленной воде до готовности.
Подготовленные овощи охладите и нарежьте на кубики, также нарежьте огурцы.
Смешайте все в миске, заправьте солью, перцем, растительным маслом и перемешайте.
Отправьте салат в кулинарное кольцо, сверху выложите горошек и сельдь.
Украсьте винигрет зеленью и можно подавать на стол. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить винигрет с сельдью и зеленым горошком:
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Кто такая Мирослава Пекарюк?
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
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