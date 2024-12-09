Что приготовить на Сочельник: абсолютно новый рецепт винигрета - вкуснотища

Оригинальный рецепт приготовления винигрета на Сочельник.

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Винигрет - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Если вы уже раздумываете, что же приготовить на Сочельник, тогда рецепт винигрета с сельдью и зеленым горошком вам пригодиться. Вашим родным точно понравиться сочетание овощей и сельди и любимый всеми салат удивит новым вкусом.

Кстати, чтобы салат имел праздничный вид, сформируйте его на тарелке при помощи кулинарного кольца, сообщает Главред со ссылкой на myroslava_pekariuk.

Винигрет с сельдью и зеленым горошком - рецепт

Ингредиенты:

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- сельдь (филе) 2 шт.

- горошек консервированный

- картофель 2 шт.

- свекла 1 шт.

- морковь 1 шт.

- маринованный огурец (корнишон) 6 шт.

- лук 1/2 шт.

- масло

- яблочный уксус

- соль

- перец черный

- зелень

Лук мелко нарежьте, добавьте соль, перец, уксус, растительное масло, перемешайте и добавьте нарезанное филе сельди.

Свеклу хорошо помойте, смажьте растительным маслом, добавьте соль, замотайте в фольгу и поставьте в духовку на 1,5 часа при температуре 200 градусов.

Картофель и морковь отварите в подсоленной воде до готовности.

Подготовленные овощи охладите и нарежьте на кубики, также нарежьте огурцы.

Смешайте все в миске, заправьте солью, перцем, растительным маслом и перемешайте.

Отправьте салат в кулинарное кольцо, сверху выложите горошек и сельдь.

Украсьте винигрет зеленью и можно подавать на стол. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить винигрет с сельдью и зеленым горошком:

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Кто такая Мирослава Пекарюк? Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

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