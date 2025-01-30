Не день и не два: сколько можно хранить майонез - большинство не догадывается

Эксперты объяснили, что на самом деле влияет на срок хранения майонеза.

https://glavred.info/life/ne-den-i-ne-dva-skolko-mozhno-hranit-mayonez-bolshinstvo-ne-dogadyvaetsya-10635311.html Ссылка скопирована

Сколько можно хранить майонез / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые ответы на вопросы:

Почему майонез может испортиться раньше срока

Как консерванты влияют на срок хранения майонеза

Какая оптимальная температура хранения майонеза

Домашний майонез имеет менее длительный срок хранения, чем домашний, но конкретные условия зависят от производителя. Лучший выход, как отмечает Главред со ссылкой на экспертов ТСН, ориентироваться на информацию, указанную на упаковке.

Как долго можно хранить майонез?

Продолжительность хранения - в закрытом виде майонез может оставаться пригодным от 30 до 120 дней в зависимости от состава. Например, классический "Провансаль" хранится 90 суток. Чем меньше консервантов в составе, тем быстрее майонез испортится.

видео дня

В то же время, по утверждению экспертов Ютуб-канала Pro Produkt, домашний майонез рекомендуется хранить в холодильнике не более четырех суток.

"Чтобы самодельный майонез не испортился, нужно соблюдать следующие условия: температурный режим +4/+7, влажность - не выше 75%. Упаковка закрыта плотно, чистая. Если добавить продукт горчичного порошка или готовой горчицы, можно продлить на несколько суток срок годности продукта ", – говорится в сообщении.

При какой температуре необходимо хранить майонез?

Оптимальная температура хранения - обычно от 0°C до 10°C, хотя некоторые соусы в мягкой упаковке можно хранить до 18°C, но тогда их срок годности сокращается.

Какая упаковка майонеза лучше?

Рекомендуется покупать майонез в стеклянных банках с крышкой или в дойпаках с пластиковой крышечкой, которые обеспечивают герметичность.

К слову, ранее эксперты объясняли, чем отличается майонез от салатного соуса. Оказывается, что они имеют выразительную разницу во вкусе благодаря одной хитрости.

Больше полезных новостей:

Что за канал - "Pro Produkt"? "Produkt" - канал на YouTube, посвященный кулинарии и ориентированный на людей, которые хотят готовить для себя и своих близких. На канале представлены разнообразные рецепты и кулинарные советы, которые помогут вам разнообразить свое меню и улучшить навыки приготовления пищи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред