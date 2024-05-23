Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентов

Это очень легкий рецепт питательного салата, который восхитит всех.

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Рецепт легкого салата из 2 ингредиентов / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный, легкий и питательный салат из 2 ингредиентов. Никакого майонеза для салата не нужно. Стоит приготовить заправку к салату из молодой капусты самим.

Такой салат можно кушать хоть каждый день. От него вы точно не поправитесь, но он полюбится всей вашей семье.

Легкий летний салат - рецепт

Вам понадобится:

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Капуста свежая - ½ качана

Огурцы - 3 шт

Авокадо - 1 половина

Петрушка - 3 веточки

Орехи - 30 гр

Оливковое масло - 30 мл

Чеснок - 1 зубчик

Мед - 1 чайная ложка

Соль - по вкусу

Капусту промыть, мелко нашинковать и переложить в салатник.

Огурцы помыть, желательно покупать среднего размера. Можно очистить шкурку и порезать дольками.

В чашу блендера поместить орехи, веточки петрушки, мед, оливковое масло, чеснок,

Также в блендер добавить половину спелого авокадо.

Готовим соус для салата. Взбить все в блендере до однородности.

Капусту и огурцы предварительно посолить, перемешать.

Далее добавить соус, вновь перемешать летний и питательный салат и подавать к столу.

Также по желанию можно добавить зеленый лук.

Смотрите видео, как готовить легкий салат на лето рецепт:

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