Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентов

Готовим очень вкусный, легкий и питательный салат из 2 ингредиентов. Никакого майонеза для салата не нужно. Стоит приготовить заправку к салату из молодой капусты самим.
Такой салат можно кушать хоть каждый день. От него вы точно не поправитесь, но он полюбится всей вашей семье.
Легкий летний салат - рецепт
Вам понадобится:
- Капуста свежая - ½ качана
- Огурцы - 3 шт
- Авокадо - 1 половина
- Петрушка - 3 веточки
- Орехи - 30 гр
- Оливковое масло - 30 мл
- Чеснок - 1 зубчик
- Мед - 1 чайная ложка
- Соль - по вкусу
Капусту промыть, мелко нашинковать и переложить в салатник.
Огурцы помыть, желательно покупать среднего размера. Можно очистить шкурку и порезать дольками.
В чашу блендера поместить орехи, веточки петрушки, мед, оливковое масло, чеснок,
Также в блендер добавить половину спелого авокадо.
Готовим соус для салата. Взбить все в блендере до однородности.
Капусту и огурцы предварительно посолить, перемешать.
Далее добавить соус, вновь перемешать летний и питательный салат и подавать к столу.
Также по желанию можно добавить зеленый лук.
Смотрите видео, как готовить легкий салат на лето рецепт:
Кто такая anny.cooking
anny.cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На anny.cooking подписаны более 350 тысяч пользователей соцсети.
Читайте также:
- Родные точно не пропустят такой обед: простой рецепт огуречника
- Такие бутерброды сметут за 1 секунду: быстрый рецепт вкуснейшей закуски
- Торт родом из СССР "Битое стекло" напомнит вам детство - новый рецепт
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред