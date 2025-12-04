"РФ готовится к наступлению на Чернигов": что на самом деле происходит и есть ли угроза

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко прямо сказал, чего хочет Кремль и есть ли у РФ силы для развертывания нового наступления на Чернигов.

РФ угрожает наступлением на Чернигов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, flickr

В РФ начали запугивать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Чернигов. Глава Центра противодействия дезинформации о СНБО Андрей Коваленко прямо заявил, чего на самом деле добивается враг.

Он отмечает, что россияне намеренно распространяют такие нарративы, используя их как часть когнитивной операции против Украины. Враг хочет усилить давление на Украину и затянуть процесс с помощью США.

Цель - дополнительное давление на украинское общество, а также информационная имитация способности российской армии "побеждать везде на фронте", - пишет Коваленко.

Может ли РФ пойти в наступление на Чернигов

Андрей Коваленко уверяет, что сейчас у россиян нет сил для начала наступления на Чернигов. Подобные заявления о "захвате" ранее касались Сум и Харькова.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию на Черниговщине, провокации врага в приграничье прекращаются силой. Подобные когнитивные операции враг уже проводил ранее в отношении Сум и Харькова. Напомню, СОУ остановили россиян, у которых не было сил наступать на крупные города", - заявил Коваленко.

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

