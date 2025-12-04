Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

Украинским защитникам удалось серьезно продвинуться в направлении важных сел.

Что помогает ВСУ держаться в Покровске / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сказал Снегирев:

Россияне не захватили до сих пор Покровск благодаря хорошо подготовленным позициям ВСУ

Украинские военные проводят активные бои в городе

ВСУ замедляют продвижение врага в Покровске

Еще месяц назад большинство аналитиков, даже украинских, было убеждено, что Покровск продержится несколько дней и его в конце концов захватят оккупационные войска страны-агрессора России.

Однако по состоянию на сегодня, 4 декабря, этого до сих пор не произошло. Оккупанты буксуют и на это есть причина. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Что позволяет Силам обороны продолжать бои в Покровске

Прежде всего в инженерном смысле в Покровске были очень хорошо подготовлены позиции наших защитников. Так было и на подступах к Покровску, и в самом городе. К тому же, Покровск является крупным промышленным городом с развитой городской застройкой и промзоной.

Именно благодаря этому украинские военные проводят активные боевые действия в условиях городской застройки, что замедляет темпы продвижения россиян и увеличивает их потери как атакующей стороны.

"Кроме того, за время пребывания в должности Драпатого, который отвечал за Покровское направление, удалось провести ряд успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Оккупанты это называли "контрнаступлением Драпатого". Тогда нашим защитникам удалось серьезно продвинуться в направлении населенных пунктов Шевченко и Котлино. Был освобожден ряд населенных пунктов, что сделало невозможным дальнейшее продвижение российских войск и значительно стабилизировало ситуацию на Покровском направлении. При этом мы контролировали основные транспортные локации, в том числе трассу через Родинское", - пояснил Снегирев.

Покровск / Инфографика: Главред

Захватит ли Россия Покровск до нового года - прогноз аналитика

Главред писал, что военный аналитик Снегирев признал, что давать прогнозы сложно, однако он убежден, что Покровск не будет полностью захвачен оккупантами ни до нового года, ни даже некоторое время после нового года.

А дальнейшее развитие ситуации вокруг Покровска в значительной степени будет определяться ходом переговоров, ведь армия фактически находится в зависимости от политических договоренностей.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Накануне стало известно, что Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями и пытаются установить свой контроль на определенных участках.

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

