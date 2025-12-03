Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

Руслан Иваненко
3 декабря 2025, 22:04
65
Враг пытается продвинуться на юг и контролировать стратегические районы под густым туманом.
ВСУ, Покровск
Украинские войска держат север Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Кратко:

  • Покровск - самая горячая точка боев в Донецкой области
  • Логистика в Мирноград сильно затруднена
  • Южная часть города контролируется врагом

Сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся из Покровского направления.

Логистика и атаки противника

"Есть несколько этапов доставки для обеспечения украинских войск. Враг это видит, пытается пользоваться тем, что Силы обороны Украины испытывают проблемы с логистикой, и атакует", - отметил Ткачук.

видео дня

По его словам, Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями - густым туманом - и пытаются установить свой контроль на определенных участках.

"Они пытаются создавать пропагандистские нарративы, чтобы максимально давить как на украинское общество и бойцов, так и на европейское сообщество. Ситуация в самом Покровске довольно напряженная, но есть четкое понимание кто и где стоит", - добавил майор.

Контроль территорий и боестолкновения

Сейчас южная часть города контролируется врагом, а в центре продолжаются тяжелые бои. Северная часть остается под контролем украинских войск.

"Феноменальную работу проводит 7-й корпус ДШВ и подразделения, которые подчиняются. Абсолютно тяжелую системную работу осуществляют все эти бойцы для того, чтобы не столько стабилизировать, как оформить там линию боестолкновения, которую сейчас можно определить вдоль железной дороги. Она пролегает как раз через центральную часть Покровска", - отметил Ткачук.

Покровск Инфографика
"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске.

Гришино - стратегический логистический пункт

Враг также пытается просочиться в Гришино - ключевой логистический пункт для обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас село контролируют украинские войска.

"Хотя ситуация в Покровске действительно сложная, а иногда и критическая, говорить сегодня о том, что город находится полностью под контролем России - некорректно, это не соответствует действительности", - подчеркнул майор ВСУ.

Экспертная оценка ситуации

Как писал Главред. российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют действительности, отмечает военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными. Ситуация на этом направлении фронта крайне сложная", - подчеркивает эксперт.

По его словам, на участке сосредоточено около 140 тысяч российских военных, что создает своеобразный "магнит" и притягивает значительные силы и ресурсы оккупантов. Это означает, что противник активно наращивает группировку и стремится использовать это для наступательных действий, однако контроль над городом пока остается неполным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ткачук

Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Покровск новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:56Война
Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

21:33Война
"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:32Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Гороскоп на завтра 4 декабря: Ракам - зависть, Близнецам - переживания

Последние новости

22:56

Что заставит Путина свернуть войну: NYT выделила главные "болевые точки" РФ

22:11

Мелания Трамп показала невероятные рождественские декорации Белого дома

22:06

После первой ложки не оторваться: шикарный салат из сельди за 10 минут

22:04

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске

21:33

Зеленский анонсировал важные встречи в США: раскрыты детали

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Реклама
20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

Реклама
18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

16:55

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

16:31

Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

16:20

Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

16:15

Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

Реклама
15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять