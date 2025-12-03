"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске.

Враг пытается продвинуться на юг и контролировать стратегические районы под густым туманом.

https://glavred.info/front/situaciya-ochen-napryazhennaya-mayor-vsu-raskryl-detali-boev-v-pokrovske-10721057.html Ссылка скопирована

Украинские войска держат север Покровска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Кратко:

Покровск - самая горячая точка боев в Донецкой области

Логистика в Мирноград сильно затруднена

Южная часть города контролируется врагом

Сейчас наибольшее количество боестолкновений на фронте приходится на город Покровск, где ситуация является особенно сложной и угрожающей. Доставка необходимого обеспечения в Мирноград затруднена, что делает логистику чрезвычайно проблематичной. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук, который недавно вернулся из Покровского направления.

Логистика и атаки противника

"Есть несколько этапов доставки для обеспечения украинских войск. Враг это видит, пытается пользоваться тем, что Силы обороны Украины испытывают проблемы с логистикой, и атакует", - отметил Ткачук. видео дня

По его словам, Покровск сейчас является большой "серой" зоной, где продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Россияне пользуются неблагоприятными погодными условиями - густым туманом - и пытаются установить свой контроль на определенных участках.

"Они пытаются создавать пропагандистские нарративы, чтобы максимально давить как на украинское общество и бойцов, так и на европейское сообщество. Ситуация в самом Покровске довольно напряженная, но есть четкое понимание кто и где стоит", - добавил майор.

Контроль территорий и боестолкновения

Сейчас южная часть города контролируется врагом, а в центре продолжаются тяжелые бои. Северная часть остается под контролем украинских войск.

"Феноменальную работу проводит 7-й корпус ДШВ и подразделения, которые подчиняются. Абсолютно тяжелую системную работу осуществляют все эти бойцы для того, чтобы не столько стабилизировать, как оформить там линию боестолкновения, которую сейчас можно определить вдоль железной дороги. Она пролегает как раз через центральную часть Покровска", - отметил Ткачук.

"Ситуация очень напряженная": майор ВСУ раскрыл детали боев в Покровске.

Гришино - стратегический логистический пункт

Враг также пытается просочиться в Гришино - ключевой логистический пункт для обороны Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас село контролируют украинские войска.

"Хотя ситуация в Покровске действительно сложная, а иногда и критическая, говорить сегодня о том, что город находится полностью под контролем России - некорректно, это не соответствует действительности", - подчеркнул майор ВСУ.

Экспертная оценка ситуации

Как писал Главред. российские заявления о полном контроле над Покровском не соответствуют действительности, отмечает военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Бои продолжаются и остаются чрезвычайно напряженными. Ситуация на этом направлении фронта крайне сложная", - подчеркивает эксперт.

По его словам, на участке сосредоточено около 140 тысяч российских военных, что создает своеобразный "магнит" и притягивает значительные силы и ресурсы оккупантов. Это означает, что противник активно наращивает группировку и стремится использовать это для наступательных действий, однако контроль над городом пока остается неполным.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Напомним, что информация, распространенная немецким изданием Bild о полном захвате Покровска российскими войсками, не соответствует действительности. Ситуация в городе остается сложной, боевые действия продолжаются. Об этом в комментарии Укринформу сообщил офицер Главного управления коммуникаций и представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ткачук Андрей Ткачук - офицер Вооруженных сил Украины, военный эксперт, политолог и волонтер. Он является автором цифрового контекста, а также выступает экспертом в ряде ведущих СМИ по темам, связанным с войной РФ против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред