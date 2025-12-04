Укр
16-летнего сына популярного российского актера парализовало

Алена Кюпели
4 декабря 2025, 21:39
216
Сам актер Баршак до последнего отказывался говорить об этом, но потом рассказал подробности.
У российского актера серьезные проблемы с сыном
У российского актера серьезные проблемы с сыном / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

  • Что случилось с мальчиком
  • Как обстоят дела с лечением

16-летний сын российского актера Павла Баршака Фома, оказался парализован.

Как пишут российские пропагагдисты, ребенок, Фома Баршак, в мае почувствовал себя плохо, прямо в школе его парализовало.

видео дня

Сам актер Баршак до последнего отказывался говорить об этом, но потом рассказал подробности. Его сыну сейчас 16 лет, он рос обычным ребенком и не болел, как вдруг в мае в один из дней он почувствовал раскоординацию — то есть перестал нормально двигаться и ходить.

Российский актер рассказал о болезни сына
Российский актер рассказал о болезни сына / Фото Стархит

"Его забрали домой, а утром он не смог встать с кровати. Сейчас он не может двигаться и вставать, не чувствует ничего от груди. В морозовской больнице подтвердилось, что это миелит (воспалительный процесс, который затрагивает как серое, так и белое вещество спинного мозга — недуг этот очень редкий, не более пяти случаев на миллион человек). Там он пробыл полгода, его лечили, но не помогло", — признался Павел Баршак.

Мальчик проходит лечение в Израиле
Мальчик проходит лечение в Израиле / Фото Стархит

По его словам, эта болезнь до конца не изучена, есть много противоречивых сведений, а также несколько методов лечения. "Никто никаких гарантий не дает, нет процентного соотношения, кто вылечился, а кто нет. Сын сейчас находится в Израиле, ему нужно продолжать лечение, его ждет операция. Один день пребывания в больнице обходится в 200 тысяч рублей. Сколько ему находиться там — никто не знает", — сказал Павел Баршак.

О персоне: Павел Баршак

Павел Баршак - российский актёр театра и кино. Снимается в кино и телесериалах.

Первый успех пришёл после выхода фильма Алексея Учителя "Прогулка". Баршак сыграл эмоционального, искреннего и обаятельного питерского парня Лёшу. После этого фильма актёру стали предлагать роли милых юношей, режиссёры видели в нём прежде всего романтического героя. В сериале "Игра" Баршак появился в образе Алексея Смолина — криминального гения и преступника

