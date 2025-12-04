Деда Мороза срисовали из чудовища: настоящая история символа Нового года

Вы узнаете:
- Сколько лет Деду Морозу
- Кто его на самом деле придумал
После начала полномасштабной войны многие переосмысливают привычные праздничные традиции. В частности, меняется отношение к одному из символов празднования Нового года - Деду Морозу. Считается, что он приходит в новогоднюю ночь и дарит подарки. Однако, мало кто знает, как на самом деле появился Дед Мороз.
Главред решил разобраться, когда придумали Деда Мороза.
Где придумали Деда Мороза
Аким Галимов в своем проекте "Реальная история" рассказал, что Деду Морозу всего 85 лет, а придумали его в Советском Союзе.
По его словам, идеологи Деда Мороза вдохновились образом монстров, которым до того пугали украинских детей. Кроме того, человек, который продвигал Деда Мороза в массы, был убийцей.
Когда ввели Деда Мороза
Известно, что история Деда Мороза начинается с антирелигиозной пропаганды в СССР. С 1917 по 1935 год из головы советского человека коммунисты выбивали все, что связано с религией и Рождеством.
"Дед Мороз появился в наших с вами домах таким, каким мы его привыкли видеть 85 лет назад, когда соратник Сталина Павел Постышев вдруг предложил подарить советским детям елку", - говорится в видео.
Кто такой Павел Постышев
Павел Постышев родился в России в городе Иваново в семье ткача. Он не закончил даже начальную школу, не говоря уже о высшем образовании. Но на волне революционного движения достиг партийных высот и стал вторым секретарем ЦК компартии Украины. Именно его считают идейным отцом советского Деда Мороза.
Однако, в истории Украины он остался известным, как главный организатор голодомора.
Кто стал образом для Деда Мороза
Аким Галимов рассказывает, что в начале 19-го века в украинских селах детей пугали ледяным великаном в снежной шубе.
"Непослушных детей он якобы сажал в свой мешок и нес волкам. Поэтому в ночь на Рождество, когда по преданию из леса должен был появиться старик, малые сидели втихаря, чтобы их не разоблачил злой дед", - отметил он.
Называли этого деда по-разному: Трескун, Студенец, Карачун, Зимник и конечно Мороз.
В украинской демонологии его рисовали как ледяное чудовище, которое только и ждало возможности навредить людям и их хозяйству.
"Советский Дед Мороз прямого отношения, конечно, к языческим божествам не имеет. Скорее всего Павел Постышев взял этот образ из русской сказки "Мороз Иванович", которую еще в 1838 году написал Владимир Одоевский с воспитательной целью, чтобы дети хорошо работали", - подытожил Галимов.
Кто придумал Деда Мороза - видео:
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
