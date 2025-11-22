Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый год

При подготовке к зимним праздникам, забудьте о скучной мишуре. Волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть дома.

Из чего можно сделать гирлянду: ТОП-10 идей для вдохновения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как сделать гирлянду из бумаги, бусин и цитрусовых

Чем соединить между собой гирлянды

Гирлянды добавят праздничного настроения накануне Рождества. Возможно, вы думаете, что гирлянда — это лишь пряди пышной зелени, но на самом деле это сезонное украшение бывает самых разных цветов, форм и материалов.

Зимняя зелень, конечно же, всегда остаётся классикой. Однако помимо листьев и веточек, гирлянду можно сделать из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.

Из чего можно сделать гирлянду

Стеклянные бусины. Как пишет Martha Stewart, нанизывание старинных стеклянных бусин на проволоку позволит создать изысканную гирлянду.

Подарочные корзины. Носки — не единственный вариант украшения камина. В этом году попробуйте разнообразить интерьер и повесьте на деревянную перекладину (прикрепив её праздничной лентой) корзинки с угощениями.

Деревянные шары. В сочетании с живыми или искусственными растительными мотивами деревянные шары привнесут в нейтральную гостиную нотку сезонного фермерского уюта. Используйте разнообразные размеры для создания визуального эффекта.

Кедр. Гирлянда из кедра, украшенная птицами и серебряными гвоздиками, придаёт помещению лёгкий блеск. Для её изготовления используйте дрель и сверло диаметром 3,6 мм для сверления отверстий на концах веток под шурупы и крючки. Вкрутите фурнитуру и соедините ветки. Потом обрежьте их и разместите вдоль дверной коробки.

Добившись желаемой пышности, обмотайте ветку флористической проволокой и заполните пустые места аналогичным образом по мере необходимости.

Также можно приклеить к гирлянде с помощью горячего клея лавровые веточки и деревянных птиц (предварительно прикрепив их к флористической шпажке).

Серебристые магнолии и остролисты. Традиционная зелёно-коричневая гирлянда из магнолий может превратиться из изящной в гламурную благодаря блестящим серебристым листьям магнолии и веткам падуба.

Начните с привязывания готовой гирлянды к перилам. Затем покрасьте ветки падуба и отдельные листья магнолии серебристой краской из баллончика.

Вставьте в гирлянду листья магнолии (при необходимости закрепите их проволокой). Свяжите ветки падуба проволокой и обмотайте гирлянду.

Конфеты. Из любых конфет можно сделать гирлянду. Зубная нить и вощёная бечёвка отлично подойдут для нанизывания.

Позвольте детям повесить конфеты там, где им нравится. Гирлянду из конфет также можно обернуть вокруг перил, украшенных вечнозелёными растениями, чтобы создать атмосферу страны сладостей. Также такую гирлянду можно повесить на зеркало.

Плохое место для конфетной гирлянды - места рядом с камином или другими источниками тепла, иначе лакомства могут расплавиться.

Пуансеттия и фольга. Украшение каминной полки пуансеттией в красных и розовых тонах придаст комнате особый шарм. Кроме того, этот рождественский цветок с легкостью заменит елку, если комната слишком маленькая.

Создайте этот праздничный и сверкающий образ с помощью чего-то простого, например, фольгированных стаканчиков для конфет и листов пуансеттии, вырезанных из металлических листов.

Также можно купить и само растение. Это роскошный цветок стал символом Рождества во всем мире. Цветок великолепно смотрится на обеденном столе или каминной полке. А если у вас есть иного вазонов с пуансеттией, то из них можно сделать даже новогоднюю елку. Детальнее читайте в материале: Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду".

Цитрусовые. Обмотайте лентой медную трубку и далее привязывайте на нее по одному мандарину.

Для естественного вида добавляйте фрукты в произвольном порядке. Продолжайте добавлять фрукты, пока гирлянда не достигнет желаемой длины.

С помощью флористической проволоки прикрепите небольшие пучки лавровых листьев и кумкватов между цитрусовыми.

Готовую гирлянду привяжите к перилам верёвкой или шпагатом.

Кристаллы. Чтобы имитировать ледяные ветки, разрежьте прозрачную акриловую трубку на куски длиной 7,5 см с помощью пилы, затем нанижите их на серый шнур с бусинами из кристаллического халцедона.

Ленты. Гирлянды, сделанные из лент, можно использовать из года в год.

Чтобы сделать одну такую, действуйте шаг за шагом:

Измерьте длину каминной полки и умножьте её на 1,25. Отрежьте ленту полученной длины. С помощью линейки и карандаша сделайте отметки на ленте через равные промежутки. (В этом примере для большой гирлянды ставить отметки нужно каждые 15 см). Чтобы создать свисающие элементы, подготовьте вторую ленту: сделайте на ней отметки через промежутки, которые как минимум на 2,5 см больше, чем на первой ленте. На концах оставьте несколько сантиметров про запас. В местах отметок на второй ленте сделайте складки. Нанесите горячий клей на верхнюю часть первой складки и прикрепите её к первой ленте в месте сделанной ранее отметки. Держите складку под углом 45 градусов по ширине первой ленты. Удерживайте, пока клей не схватится. Повторите этот процесс для всех отметок. В конце подрежьте концы ленты под углом.

Обрезки упаковочной бумаги. Сохраните обрезки праздничной подарочной упаковки и используйте их для создания праздничной гирлянды.

Смажьте одну сторону прищепки клеем-карандашом и плотно прижмите к подарочной упаковке. Обрежьте прищепку по контуру канцелярским ножом, чтобы обрезать лишнюю бумагу; повторите то же самое с другой стороны.

Чтобы повесить несколько прищепок, прикрепите их к ленте и повесьте вдоль перил, над каминной полкой или прихожей.

