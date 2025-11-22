Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый год

Анна Ярославская
22 ноября 2025, 14:34обновлено 22 ноября, 15:05
37
При подготовке к зимним праздникам, забудьте о скучной мишуре. Волшебную гирлянду можно создать из всего, что есть дома.
Гирлянды
Из чего можно сделать гирлянду: ТОП-10 идей для вдохновения / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как сделать гирлянду из бумаги, бусин и цитрусовых
  • Чем соединить между собой гирлянды

Гирлянды добавят праздничного настроения накануне Рождества. Возможно, вы думаете, что гирлянда — это лишь пряди пышной зелени, но на самом деле это сезонное украшение бывает самых разных цветов, форм и материалов.

Зимняя зелень, конечно же, всегда остаётся классикой. Однако помимо листьев и веточек, гирлянду можно сделать из лент, ткани, деревянных бусин, плотной бумаги или конфет. Их можно повесить не только на перила лестницы, каминные полки и дверные косяки, но и использовать в качестве подхватов для штор или дорожек для стола.

видео дня

Если вам интересно, как правильно подсчитать размер гирлянды, читайте материал: Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы.

Из чего можно сделать гирлянду

Стеклянные бусины. Как пишет Martha Stewart, нанизывание старинных стеклянных бусин на проволоку позволит создать изысканную гирлянду.

Подарочные корзины. Носки — не единственный вариант украшения камина. В этом году попробуйте разнообразить интерьер и повесьте на деревянную перекладину (прикрепив её праздничной лентой) корзинки с угощениями.

Деревянные шары. В сочетании с живыми или искусственными растительными мотивами деревянные шары привнесут в нейтральную гостиную нотку сезонного фермерского уюта. Используйте разнообразные размеры для создания визуального эффекта.

Кедр. Гирлянда из кедра, украшенная птицами и серебряными гвоздиками, придаёт помещению лёгкий блеск. Для её изготовления используйте дрель и сверло диаметром 3,6 мм для сверления отверстий на концах веток под шурупы и крючки. Вкрутите фурнитуру и соедините ветки. Потом обрежьте их и разместите вдоль дверной коробки.

Добившись желаемой пышности, обмотайте ветку флористической проволокой и заполните пустые места аналогичным образом по мере необходимости.

Также можно приклеить к гирлянде с помощью горячего клея лавровые веточки и деревянных птиц (предварительно прикрепив их к флористической шпажке).

Серебристые магнолии и остролисты. Традиционная зелёно-коричневая гирлянда из магнолий может превратиться из изящной в гламурную благодаря блестящим серебристым листьям магнолии и веткам падуба.

Начните с привязывания готовой гирлянды к перилам. Затем покрасьте ветки падуба и отдельные листья магнолии серебристой краской из баллончика.

Вставьте в гирлянду листья магнолии (при необходимости закрепите их проволокой). Свяжите ветки падуба проволокой и обмотайте гирлянду.

Конфеты. Из любых конфет можно сделать гирлянду. Зубная нить и вощёная бечёвка отлично подойдут для нанизывания.

Позвольте детям повесить конфеты там, где им нравится. Гирлянду из конфет также можно обернуть вокруг перил, украшенных вечнозелёными растениями, чтобы создать атмосферу страны сладостей. Также такую гирлянду можно повесить на зеркало.

Плохое место для конфетной гирлянды - места рядом с камином или другими источниками тепла, иначе лакомства могут расплавиться.

Пуансеттия и фольга. Украшение каминной полки пуансеттией в красных и розовых тонах придаст комнате особый шарм. Кроме того, этот рождественский цветок с легкостью заменит елку, если комната слишком маленькая.

Создайте этот праздничный и сверкающий образ с помощью чего-то простого, например, фольгированных стаканчиков для конфет и листов пуансеттии, вырезанных из металлических листов.

Также можно купить и само растение. Это роскошный цветок стал символом Рождества во всем мире. Цветок великолепно смотрится на обеденном столе или каминной полке. А если у вас есть иного вазонов с пуансеттией, то из них можно сделать даже новогоднюю елку. Детальнее читайте в материале: Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду".

Цитрусовые. Обмотайте лентой медную трубку и далее привязывайте на нее по одному мандарину.

Для естественного вида добавляйте фрукты в произвольном порядке. Продолжайте добавлять фрукты, пока гирлянда не достигнет желаемой длины.

С помощью флористической проволоки прикрепите небольшие пучки лавровых листьев и кумкватов между цитрусовыми.

Готовую гирлянду привяжите к перилам верёвкой или шпагатом.

Кристаллы. Чтобы имитировать ледяные ветки, разрежьте прозрачную акриловую трубку на куски длиной 7,5 см с помощью пилы, затем нанижите их на серый шнур с бусинами из кристаллического халцедона.

Ленты. Гирлянды, сделанные из лент, можно использовать из года в год.

Чтобы сделать одну такую, действуйте шаг за шагом:

  1. Измерьте длину каминной полки и умножьте её на 1,25. Отрежьте ленту полученной длины.
  2. С помощью линейки и карандаша сделайте отметки на ленте через равные промежутки. (В этом примере для большой гирлянды ставить отметки нужно каждые 15 см).
  3. Чтобы создать свисающие элементы, подготовьте вторую ленту: сделайте на ней отметки через промежутки, которые как минимум на 2,5 см больше, чем на первой ленте. На концах оставьте несколько сантиметров про запас.
  4. В местах отметок на второй ленте сделайте складки.
  5. Нанесите горячий клей на верхнюю часть первой складки и прикрепите её к первой ленте в месте сделанной ранее отметки. Держите складку под углом 45 градусов по ширине первой ленты. Удерживайте, пока клей не схватится.
  6. Повторите этот процесс для всех отметок.
  7. В конце подрежьте концы ленты под углом.

Обрезки упаковочной бумаги. Сохраните обрезки праздничной подарочной упаковки и используйте их для создания праздничной гирлянды.

Смажьте одну сторону прищепки клеем-карандашом и плотно прижмите к подарочной упаковке. Обрежьте прищепку по контуру канцелярским ножом, чтобы обрезать лишнюю бумагу; повторите то же самое с другой стороны.

Чтобы повесить несколько прищепок, прикрепите их к ленте и повесьте вдоль перил, над каминной полкой или прихожей.

Смотрите видео - Как сделать гирлянду из бумаги:

Ранее Главред писал, что покупка новогодней ёлки - одно из самых ожидаемых событий сезона. Несмотря на то, что это очень увлекательное семейное мероприятие, ежегодно разгораются жаркие споры о том, какую ёлку купить - благородную пихту, голубую ель или традиционную сосну. Детальнее читайте в материале: Какую ёлку выбрать на Новый год 2026: гид по хвойным красавицам.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

21:22Мир
Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

18:59Украина
Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Три знака зодиака добьются фантастического успеха до конца недели: кто в списке

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

Гороскоп Таро на завтра 23 ноября: Близнецам - верить в себя, Львам - плоды

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

Последние новости

21:29

Ротару вышла на связь и порадовала украинцев

21:22

Мирный план США по Украине могут изменить: важные заявления Трампа и Макрона

20:18

"Это грабеж, никакого компромисса": раскрыт худший сценарий мирного соглашения

20:00

Без России не обошлось: куда исчезли останки Владимира Великого и княгини ОльгиВидео

19:41

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
19:35

Впечатляющая операция: ССО впервые в истории сбили вражеский вертолет дроном в воздухе

19:28

Безоружных военных расстреляли из автомата: россияне казнили пленных бойцов ВСУ

19:10

Подпишет ли Украина соглашение Трампа?мнение

18:59

Свет будут выключать не везде: появились графики отключений на 23 ноября

Реклама
18:39

Влупит мороз и будут сильные снегопады: Украину атакует мощный шторм

18:27

В ЕС "забраковали" четыре пункта мирного плана Трампа: в Bild узнали детали

18:02

США, Украина и ЕС проведут переговоры по мирному плану: известна дата и место

17:28

Национальный кэшбэк изменил правила: на что можно потратить деньги

17:19

Россия может начать третье вторжение: Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ

16:58

США пригрозили Украине худшей сделкой, если Зеленский отвергнет план Трампа - СМИ

16:22

ВСУ идут в контрнаступление и зачищают позиции: Зеленский назвал направление

15:57

Ученые объяснили, почему большинство людей являются правшамиВидео

15:47

На "Зимнюю поддержку" подали заявки почти 10 млн украинцев: когда поступят деньги

15:34

Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

15:33

Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

Реклама
15:16

Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

15:03

Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

14:46

Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

14:34

Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

14:30

Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

14:26

Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

14:22

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

13:54

Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

13:31

Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

13:24

Переговоры по будущему мирному соглашению: Зеленский утвердил состав делегации

13:16

Украина вернула из Беларуси 31 украинца: Коордштаб раскрыл подробности

13:13

Света будет больше: украинцам обещают более короткие отключения электроэнергии

12:52

Россияне захватили два населенных пункта и продвинулись на нескольких ключевых направлениях

12:26

Точно не украинские: четыре традиционных имени, имеющие необычное происхождение

12:21

Сколько метров гирлянды нужно на Новый год: как подсчитать размер для ёлки, камина и лестницы

12:06

Впереди критические переговоры: в Европе придумали, как помочь Украине с мирным планом Трампа

11:37

Еще не поздно: знаки зодиака, которых есть шанс разбогатеть до конца 2025 года

11:36

Бандитская схема: как Седокова разводила покойного мужа

11:34

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана: кто им стал

11:33

Часть регионов Украины засыпало снегом: где бушует сильная непогода

Реклама
11:11

Шарфы-гиганты и блестящие леггинсы: стилист назвала пять вещей, которые безнадежно устарели

10:45

Раздавались громкие взрывы: дроны атаковали ключевой узел энергосистемы в КрымуВидео

10:30

11 лет защищал страну и выводил побратимов из окружения: россияне убили сержанта "Железного"Эксклюзив

10:25

Украинцы активно скупают валюту: каким будет курс доллара до конца осени

10:00

"Идея принадлежала папам": что известно о футбольном матче во время отключения света, который стал вирусным

09:48

Россия атаковала международный пункт пропуска на границе с Румынией - деталиФото

09:42

Как вырастить "фрукт богов" на обычном подоконнике: пошаговая инструкцияВидео

08:59

Плацдарм для наступления на Днепровщину: известно, где россияне хотят прорваться

08:53

Был соучредителем группы "DZIDZO": внезапно умер известный украинский певец

08:41

Топ-генералы США прилетят в Москву на следующей неделе: в чем цель визита

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять