Почему пуансеттия вянет до Нового года: как выбрать и когда купить "Рождественскую звезду"

Названы ошибки, которые совершают все при выборе праздничного цветка.

https://glavred.info/sad-ogorod/pochemu-puansettiya-vyanet-do-novogo-goda-kak-vybrat-i-kogda-kupit-rozhdestvenskuyu-zvezdu-10714700.html Ссылка скопирована

Пуансеттия - символ Рождества / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Символом чего является пуансеттия

Кому не стоит выращивать этот цветок

Как ухаживать за пуансеттией дома

Пуансеттия (молочай красивейший) - роскошный цветок, который стал символом Рождества во всем мире. Еще одно название растения - "Рождественская звезда". Оно может стать прекрасным подарком и незаменимо при украшении дома к новогодним праздникам. Цветок великолепно смотрится на обеденном столе или каминной полке. А если у вас есть иного вазонов с пуансеттией, то из них можно сделать даже новогоднюю елку.

Но есть нюанс: если принести домой пуансеттию слишком рано, то ярко-красные листья могут завянуть еще до наступления праздников. Эксперты по садоводству рассказали, когда лучше всего покупать цветок, чтобы он сохранил свою яркость до Нового года.

видео дня

Что приносит в дом пуансеттия

В Мексике, откуда родом этот цветок, ее называют "Flora de Noche Bueno" — "цветок Святой ночи". Он стал символом Рождества, а его прицветники, похожие на звезды, символизируют Вифлеемскую звезду.

Племена ацтеков использовали сок красных прицветий пуанцеттии для получения фиолетовой краски для косметики и текстиля, а сок стеблей для изготовления лекарства от тропической лихорадки. Отвар листев пуанцеттии давали первороженицам, у которых не было молока. Цветки пуансеттии были символом чистоты и использовались для украшений при императорском дворе.

Пуансеттия / Фото: pixabay.com

В Европе, и в частности в Украине, пуансеттия символизирует Рождество и Новый год и может стать отличным подарком для близкого человека, поскольку несет пожелания благосостояния.

На языке цветов пуансеттия традиционно означает добрые намерения, успех и праздничное настроение.

Согласно учению фэншуй, цветок стимулирует страсть и омоложение, повышает жизненный тонус и приносит счастье в дом. Он зажигает творческую энергию, способствует профессиональному и личностному росту.

Красный цвет пуансеттии также символизирует искреннюю любовь, а для молодой семейной пары растение может стать предвестником пополнения в семье.

Чем опасна пуансеттия

С пуансеттией нужно быть острожными тем, у кого дома есть дети и домашние животные.

Растение опасно из-за своего млечного сока, который может вызывать раздражение кожи и слизистых оболочек при контакте, а при попадании внутрь — тошноту, рвоту и диарею.

Для кошек и собак растение представляет опасность в виде желудочно-кишечных расстройств, таких как рвота и диарея.

У некоторых людей с повышенной чувствительностью или аллергией на латекс контакт с соком пуансеттией может вызвать аллергические реакции, включая контактный дерматит.

Как выбрать пуансеттию

Покупать растение лучше в проверенном садовом центре. В гипермаркете цены могут быть ниже, но в садовом центре за растениями зачастую лучше ухаживают, передает Martha Stewart.

Пуансеттия, выращенная в благоприятных условиях, может прожить даже дольше, чем вы ожидаете, когда вы принесёте её домой.

При покупке обращайте внимание на центральный жёлтый цветок, а не на яркие прицветники. Покупайте пуансеттию с маленькими жёлтыми цветками, плотно закрытыми в центре.

Если пуансеттия в декоративном чехле, убедитесь, что она не стоит в воде. Дело в том, что растение может выглядеть нормально, но корни могут быть гниющими.

Стоит избегать слишком сухих или увядших пуансеттий и выбирать растение, хранящееся вдали от дверей магазина и сквозняков.

Обратите внимание на то, чтобы на растении не было белых пятен. Если они есть, значит растение поражено белокрылкой. Избавиться от этих мелких вредителей может быть непросто.

Лучшее время для покупки пуансеттии

Хотя многие обычно ждут до середины декабря, чтобы купить пуансеттию, лучшее время для этого — середина или конец ноября.

Ключ к тому, чтобы ваша пуансеттия простояла всю праздничную неделю, — выбрать растение с закрытыми цветками и листвой, ещё не достигшей пика своей яркости. Главное, чтобы пуансеттия была качественной и свежей. При хорошем уходе она простоит весь сезон.

Как ухаживать за цветком пуансеттия в домашних условиях

Температура критически важна для здоровья пуансеттии. Стремитесь к относительно стабильной температуре в пределах от 15 до 21 градуса Цельсия — должно быть не слишком жарко и не слишком холодно.

Где должна стоять пуансеттия? Не ставьте растение рядом с горячими или холодными сквозняками. Держите пуансеттию подальше от входных дверей и вентиляционных отверстий.

Крайне важен и правильный полив. Обязательно поливайте растение обильно, но не допускайте застоя воды. Долгое нахождение корней в воде может привести к корневой гнили.

Обеспечьте пуансеттию достаточным количеством солнечного света, но он не должен быть слишком ярким. Не ставьте цветок под прямыми солнечными лучами, например, на южное окно. Постарайтесь обеспечить растению как минимум шесть часов мягкого рассеянного света ежедневно.

Как писал Главред, рождественник обычно цветет с ноября по январь. Но иногда растение отказывается выбрасывать бутоны. Эту проблему легко решить. Главное - знать, чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел. Детальнее читайте в материале: Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред