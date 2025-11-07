Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста

Вы узнаете:
- Что нужно декабристу для пышного цветения
- Как приготовить эффективную подкормку
Рождественник обычно цветет с ноября по январь. Но иногда растение отказывается выбрасывать бутоны. Эту проблему легко решить. Главное - знать, чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел.
Как приготовить удобрение для декабриста в домашних условиях, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.
К слову, если декабрист не цветет, значит вы что-то делаете не так. Детальнее читайте в материале: Что делать, если декабрист не цветет: как заставить рождественник выпустить бутоны.
Чем подкормить рождественник
"Всего одна ампула – и денежное дерево, и декабрист, и даже все другие цветы пышно цветут постоянно", - рассказала биолог.
По ее словам, цветение декабриста может обеспечить аптечное копеечное средство. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.
Все, что вам понадобится, - это 1 мл витамина B3, который нужно развести в литре воды. Этим раствором нужно поливать растение как обычно.
Достаточно применять такую подкормку раз в месяц. Результат виден уже через пару дней - даже самые чахлые цветочки начинают бурно расти. Это удобрение ускоряет обмен веществ, укрепляет корни, стимулирует рост растений.
Смотрите видео - Как приготовить идеальную подкормку для декабриста дома:
Ранее Главред разобрался, где должен стоять цветок декабрист, как его правильно поливать и какие приметы связаны с этим комнатным растением.
