Одна ампула - и растение в цвету: названо копеечное аптечное средство для декабриста

Анна Ярославская
7 ноября 2025, 12:32
Почему декабрист не цветет? Возможно, виноват недостаток одного витамина.
Декабрист
Биолог раскрыла секрет пышного цветения декабриста / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что нужно декабристу для пышного цветения
  • Как приготовить эффективную подкормку

Рождественник обычно цветет с ноября по январь. Но иногда растение отказывается выбрасывать бутоны. Эту проблему легко решить. Главное - знать, чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел.

Как приготовить удобрение для декабриста в домашних условиях, рассказали на Youtube-канале Сад, огород ПРО.

К слову, если декабрист не цветет, значит вы что-то делаете не так. Детальнее читайте в материале: Что делать, если декабрист не цветет: как заставить рождественник выпустить бутоны.

Чем подкормить рождественник

"Всего одна ампула – и денежное дерево, и декабрист, и даже все другие цветы пышно цветут постоянно", - рассказала биолог.

По ее словам, цветение декабриста может обеспечить аптечное копеечное средство. Оно вытеснит все покупные стимуляторы роста и цветения.

Все, что вам понадобится, - это 1 мл витамина B3, который нужно развести в литре воды. Этим раствором нужно поливать растение как обычно.

Достаточно применять такую подкормку раз в месяц. Результат виден уже через пару дней - даже самые чахлые цветочки начинают бурно расти. Это удобрение ускоряет обмен веществ, укрепляет корни, стимулирует рост растений.

Смотрите видео - Как приготовить идеальную подкормку для декабриста дома:

Ранее Главред разобрался, где должен стоять цветок декабрист, как его правильно поливать и какие приметы связаны с этим комнатным растением.

О ресурсе: Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Мисс Вселенная-2025: участница досрочно покинула конкурс

00:54

Нашел жене замену: Роман Сасанчин "засветил" лицо новой девушки

00:32

"Динамо" феерично разгромило соперника в Лиге конференций: подробности матча

