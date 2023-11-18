Пышно зацветет точно к Рождеству: чем нужно подкормить декабрист в ноябре

Декабрист (рождественник) - одно из самых популярных растений. Его нередко можно встретить на подоконниках как опытных, так и начинающих цветоводов. Свою популярность кактус шлюмбергера (еще одно название растения) получил благодаря своей неприхотливости и потрясающе красивому и пышному цветению. Декабрист обычно зацветает в первый месяц зимы. Чтобы цветы радовали глаз долго, подкормить растение нужно уже в ноябре, так как именно в это время начинают формироваться бутоны.
Что нужно декабристу для пышного цветения
Удобрение для декабриста в домашних условиях подобрать совсем несложно. В ноябре-декабре растению требуются фосфорно-калийные подкормки. Именно они укрепят корневую систему и позволят растению образовать большое количество бутонов. Для подкормки приобретите в магазине монофосфат калия. Одну чайную ложку удобрения нужно развести в двух литрах теплой воды и полить растение. Осенью и зимой такую подкормку нужно применять два раза с интервалом в полтора месяца. Практически сразу рождественник буквально оживет.
Некоторые цветоводы готовят удобрение из одной чайной ложки монофосфата калия и трети чайной ложки янтарной кислоты. Препараты разводят в трех литрах воды и подкармливают рождественник один раз в две недели под корень.
Чем подкормить декабрист, чтобы он зацвел
Удобрений, которые заставят декабрист зацвести, немало. Ингредиенты для многих из них есть у каждого в аптечке или на кухне.
Способ №1. Смешайте четверть пакетика порошка борной кислоты в теплой воде. Когда кислота растворится, доведите объем до одного литра и поливайте растение.
Способ №2. Удобрение из яблок для декабриста - еще один способ стимулировать декабрист к цветению. Вместо яблок можно использовать гранатовые или апельсиновые корки.
Нужно залить измельченные яблоки или корки горячей водой, дать настояться и полить растение.
Способ №3. Рождественнику также понравятся подкормки из сахара. Нужно развести 1 столовую ложку сахара в 500 мл воды и полить этим раствором землю.
Способ №4. Еще одно отличное и проверенное годами средство - зола. Ее можно добавить в почву при пересадке декабриста либо поливать растения водой, смешанной с золой (2 столовой ложки на литр).
Способ №5. Дрожжи содержат большое количество полезных веществ и минералов, поэтому прекрасно скажутся на росте и цветении растения.
Для приготовления удобрения нужно взять 2 ст. ложки дрожжей и 1 ст. ложку сахара. Растворить в 1 литре теплой воды. Через два часа настой нужно разбавить обычной водой в соотношении 1:5 и полить декабрист.
Ранее Главред писал, как и зачем поливать комнатные растения марганцовкой. Оказывается, эту "розовую воду" не может заменить ни одно удобрение.
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